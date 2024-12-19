5.6 Milyar Dolarlık Dubai Metrosunun İhalesini Limak Kazandı

Kamuoyunda ‘beşli çete’ olarak bilinen ve kazandığı kamu ihaleleriyle gündeme gelen Limak, bu kez Dubai Metrosu’ndan çıktı. Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği ya da Yap-İşlet-Devret projeleri ile tanınan Limak, Dubai Metrosu’nun 5.6 milyar dolar tutarındaki ihalesini kazanan şirketlerden biri oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre dünyanın önde gelen inşaat şirketleri arasında gösterilen Limak ile birlikte metro ihalesinin kazananları arasında MAPA ve Çinli CRRC yer alıyor.

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