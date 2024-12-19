5.6 Milyar Dolarlık Dubai Metrosunun İhalesini Limak Kazandı
5.6 Milyar Dolarlık Dubai Metrosunun İhalesini Limak Kazandı
Kamuoyunda ‘beşli çete’ olarak bilinen ve kazandığı kamu ihaleleriyle gündeme gelen Limak, bu kez Dubai Metrosu’ndan çıktı. Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği ya da Yap-İşlet-Devret projeleri ile tanınan Limak, Dubai Metrosu’nun 5.6 milyar dolar tutarındaki ihalesini kazanan şirketlerden biri oldu.
Reuters'ta yer alan habere göre dünyanın önde gelen inşaat şirketleri arasında gösterilen Limak ile birlikte metro ihalesinin kazananları arasında MAPA ve Çinli CRRC yer alıyor.
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Kamuoyunda sık sık ‘beşli çete’ olarak anılan ve kamudan aldığı ihalelerle gündem olan Limak, Dubai Metrosu ihalesinde yer aldı.
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Dubai Metrosu Mavi Hat ihalesini Limak, MAPA ve CRRC’den oluşan konsorsiyum (şirketler birliği) kazandı.
Projenin tutarının 5.6 milyar dolar olduğu ifade edildi. Dubai Yolları ve Ulaştırma Otoritesi tarafından yapılan açıklamada projenin 2029 yılında tamamlanması bekleniyor.
Dünyanın önde gelen inşaat şirketleri arasında gösterilen Limak, AK Parti dönemi boyunca sayısız milyonlarca liralık ihale kazandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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