Maliyeti 3 TL'yi Aşan 1 TL Piyasada Kalmadı: Çıkar Çıkarmaz Toplayıp Hurdacılara Satıyorlar!
Maliyeti 3 TL'yi Aşan 1 TL Piyasada Kalmadı: Çıkar Çıkarmaz Toplayıp Hurdacılara Satıyorlar!
1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi aştı, fırsatçılara da gün doğdu. Madeni paranın üretiminde bakır, çinko ve nikel kullanılıyor. Bu alaşımların da değeri artınca piyasada 1 TL kalmadı. 1 lira piyasaya çıkar çıkmaz toplayıp hurdacılara satıp haksız kazanç elde edenlerin oranlarında artış meydana geldi.
25 kuruşun maliyeti 1.86 TL’ye; 50 kuruşun maliyeti ise 2.63 liraya ulaştı.
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Piyasada neredeyse 1 TL bulmak imkansız hale geldi. 1 liranın maliyeti 3 TL’yi bulunca fırsatçılara da gün doğdu.
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Bunun nedeni ise madeni para üretiminde kullanılan bakır, çinko ve nikelin değerinin artması.
Show Haber'de yer alan habere göre değeri 3 lirayı aşan 1 TL'yi piyasaya çıkar çıkmaz toplayıp hurdacılara satanların oranlarında artış yaşandı.
Öte yandan diğer madeni paralarda da durum farklı değil. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2ç63 TL oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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