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Maliyeti 3 TL'yi Aşan 1 TL Piyasada Kalmadı: Çıkar Çıkarmaz Toplayıp Hurdacılara Satıyorlar!

Maliyeti 3 TL'yi Aşan 1 TL Piyasada Kalmadı: Çıkar Çıkarmaz Toplayıp Hurdacılara Satıyorlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 10:20

1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi aştı, fırsatçılara da gün doğdu. Madeni paranın üretiminde bakır, çinko ve nikel kullanılıyor. Bu alaşımların da değeri artınca piyasada 1 TL kalmadı. 1 lira piyasaya çıkar çıkmaz toplayıp hurdacılara satıp haksız kazanç elde edenlerin oranlarında artış meydana geldi. 

25 kuruşun maliyeti 1.86 TL’ye; 50 kuruşun maliyeti ise 2.63 liraya ulaştı.

Kaynak: Show Haber

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Piyasada neredeyse 1 TL bulmak imkansız hale geldi. 1 liranın maliyeti 3 TL’yi bulunca fırsatçılara da gün doğdu.

Piyasada neredeyse 1 TL bulmak imkansız hale geldi. 1 liranın maliyeti 3 TL’yi bulunca fırsatçılara da gün doğdu.

Bunun nedeni ise madeni para üretiminde kullanılan bakır, çinko ve nikelin değerinin artması.

Bunun nedeni ise madeni para üretiminde kullanılan bakır, çinko ve nikelin değerinin artması.

Darphane maliyeti düşürmek için gramajı düşürmüştü. Alaşımların kullanım oranı düşürülmüş olmasına rağmen değerinin artması haksız kazanç elde etmek isteyenleri harekete geçirdi.

Show Haber'de yer alan habere göre değeri 3 lirayı aşan 1 TL'yi piyasaya çıkar çıkmaz toplayıp hurdacılara satanların oranlarında artış yaşandı.

Show Haber'de yer alan habere göre değeri 3 lirayı aşan 1 TL'yi piyasaya çıkar çıkmaz toplayıp hurdacılara satanların oranlarında artış yaşandı.

Kaynak

Öte yandan diğer madeni paralarda da durum farklı değil. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2ç63 TL oldu.

Öte yandan diğer madeni paralarda da durum farklı değil. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2ç63 TL oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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