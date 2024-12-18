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Sabah Gazetesi Yazarı “Hayırlı Olsun” Sözleriyle Asgari Ücretin 25 Bin TL Olacağını Yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı “Hayırlı Olsun” Sözleriyle Asgari Ücretin 25 Bin TL Olacağını Yazdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 13:48

Asgari ücret 2025 zammının belli olması neredeyse eli kulağında. Yarın (19 Aralık Perşembe) Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için bir araya gelecek. İlk iki toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Üçüncü toplantıda ise bir rakam bekleniyor. Asgari ücret zam talebinin son açıklanma tarihi ise 31 Aralık 2024.

Ayarlar öncesinden konuşulmaya başlanan asgari ücret zammında pek çok tahmin ve iddia ortaya atıldı. Ancak bu kez Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’den dikkat çeken bir tahmin geldi.

Tezel’in bugünkü köşe yazısının başlığı “25 bin TL hayırlı uğurlu olsun” oldu. İşte Sabah gazetesi yazarının asgari ücret tahmini…

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Milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirdi. 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin belli olması an meselesi.

Milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirdi. 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin belli olması an meselesi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her sene zam oranını belirlemek için aralık ayında bir araya geliyor ve dört toplantı gerçekleştiriyor. 

2025'in zam oranını belirlemek için Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirdi. Bu toplantılarda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam çıkmadı. Komisyon, yarın (19 Aralık Perşembe) üçüncü kez toplanacak. Bu toplantıda bir rakam telaffuz edilmesi bekleniyor.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar verdiği zam oranını bildirmek zorunda. Bu rakam sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranını yükseltme yetkisi bulunuyor..

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar verdiği zam oranını bildirmek zorunda. Bu rakam sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranını yükseltme yetkisi bulunuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki senelerde asgari ücrete son dokunuşu yapmıştı.

Aylar öncesinden başlayan asgari ücret tahminlerine bir yenisi eklendi. Tahmin bu kez Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den geldi.

Aylar öncesinden başlayan asgari ücret tahminlerine bir yenisi eklendi. Tahmin bu kez Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den geldi.

Tezel'in bugün yayımlanan köşe yazısında '25 bin TL hayırlı uğurlu olsun' başlığını kullanması dikkat çekti. 

Kaynak

“Yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor”

“Yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor”

Tezel, hükümet yetkililerinin sık sık ‘asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeme’ mesajlarını hatırlatarak 'Asgari ücretlinin 2024 yılını tek zamla geçirdiğini de unutmayalım. Şimşek'in belirttiği gibi asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor' dedi.

Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 653 lira olacak.

Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 653 lira olacak.
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“Asgari ücret 25 bin TL olur” iddiası.

“Asgari ücret 25 bin TL olur” iddiası.

Tezel, zamla 24 bin civarına çıkacak asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 bin TL’ye çıkarabileceğini ifade ediyor. 

Mevlüt Tezel, ayrıca yazısında “Bu yazdıklarım iyimser bir beklenti” ifadelerine de yer vermeyi ihmal etmedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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