Sabah Gazetesi Yazarı “Hayırlı Olsun” Sözleriyle Asgari Ücretin 25 Bin TL Olacağını Yazdı

Asgari ücret 2025 zammının belli olması neredeyse eli kulağında. Yarın (19 Aralık Perşembe) Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için bir araya gelecek. İlk iki toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Üçüncü toplantıda ise bir rakam bekleniyor. Asgari ücret zam talebinin son açıklanma tarihi ise 31 Aralık 2024.

Ayarlar öncesinden konuşulmaya başlanan asgari ücret zammında pek çok tahmin ve iddia ortaya atıldı. Ancak bu kez Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’den dikkat çeken bir tahmin geldi.

Tezel’in bugünkü köşe yazısının başlığı “25 bin TL hayırlı uğurlu olsun” oldu. İşte Sabah gazetesi yazarının asgari ücret tahmini…

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