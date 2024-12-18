Sabah Gazetesi Yazarı “Hayırlı Olsun” Sözleriyle Asgari Ücretin 25 Bin TL Olacağını Yazdı
Asgari ücret 2025 zammının belli olması neredeyse eli kulağında. Yarın (19 Aralık Perşembe) Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için bir araya gelecek. İlk iki toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Üçüncü toplantıda ise bir rakam bekleniyor. Asgari ücret zam talebinin son açıklanma tarihi ise 31 Aralık 2024.
Ayarlar öncesinden konuşulmaya başlanan asgari ücret zammında pek çok tahmin ve iddia ortaya atıldı. Ancak bu kez Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’den dikkat çeken bir tahmin geldi.
Tezel’in bugünkü köşe yazısının başlığı “25 bin TL hayırlı uğurlu olsun” oldu. İşte Sabah gazetesi yazarının asgari ücret tahmini…
Milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirdi. 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin belli olması an meselesi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar verdiği zam oranını bildirmek zorunda. Bu rakam sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranını yükseltme yetkisi bulunuyor..
Aylar öncesinden başlayan asgari ücret tahminlerine bir yenisi eklendi. Tahmin bu kez Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den geldi.
“Yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor”
Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 653 lira olacak.
“Asgari ücret 25 bin TL olur” iddiası.
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