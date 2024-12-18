Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kırmızı Kitap Toplantısı: Gizli Toplantıya Telefon ve Akıllı Saatler Alınmadı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kırmızı Kitap Toplantısı: Gizli Toplantıya Telefon ve Akıllı Saatler Alınmadı
Devletin ‘gizli anayasası’ olarak nitelendirilen ve kamuoyunda ‘Kırmızı Kitap’ olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesinde sona gelindi.
Kırmızı Kitap için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gizli bir toplantı yapıldı. Toplantıya cep telefonları ve akıllı saatler alınmadı.
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, devletin iç ve dış tehditlerini madde madde ortaya koyan bir belge niteliği taşıyor. Tehditlerdeki değişikliklere göre bu belge güncelleniyor.
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Gizliliği nedeniyle kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi 2025’te tekrar güncellenerek hayata geçirilecek.
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Kırmızı Kitap’ın güncellenmesinde sona gelinirken Beştepe’de gizli bir toplantı yapıldı. AA'da yer alan habere göre toplantıya cep telefonları ve akıllı saatler alınmadı.
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin gizliliği nedeniyle gerçekleştirilen bu gizli toplantıda kitap üzerinde yapılacak düzenlemeler konuşuldu.
“Kırmızı Kitap” son olarak 2019 yılında güncellenmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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