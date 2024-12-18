Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kırmızı Kitap Toplantısı: Gizli Toplantıya Telefon ve Akıllı Saatler Alınmadı

Devletin ‘gizli anayasası’ olarak nitelendirilen ve kamuoyunda ‘Kırmızı Kitap’ olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesinde sona gelindi.

Kırmızı Kitap için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gizli bir toplantı yapıldı. Toplantıya cep telefonları ve akıllı saatler alınmadı.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, devletin iç ve dış tehditlerini madde madde ortaya koyan bir belge niteliği taşıyor. Tehditlerdeki değişikliklere göre bu belge güncelleniyor.

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