Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Haberi Anadolu Ajansı Duyurdu: Gizli Anayasa Olarak Bilinen 'Kırmızı Kitap' Güncelleniyor!

Haberi Anadolu Ajansı Duyurdu: Gizli Anayasa Olarak Bilinen 'Kırmızı Kitap' Güncelleniyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 12:51

Anadolu Ajansı, devletin 'gizli anayasası' olarak bilinen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak isimlendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kırmızı Kitap'ın güncellenmesine yönelik talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin harekete geçtiği belirtiliyor.

Kırmızı Kitap'ın güncellenmesine yönelik talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin harekete geçtiği belirtiliyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak biliniyor. Belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandı.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak biliniyor. Belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandı.

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Kırmızı Kitap, son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
5
5
3
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?