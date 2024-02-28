Haberi Anadolu Ajansı Duyurdu: Gizli Anayasa Olarak Bilinen 'Kırmızı Kitap' Güncelleniyor!
Haberi Anadolu Ajansı Duyurdu: Gizli Anayasa Olarak Bilinen 'Kırmızı Kitap' Güncelleniyor!
Anadolu Ajansı, devletin 'gizli anayasası' olarak bilinen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak isimlendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu.
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Kırmızı Kitap'ın güncellenmesine yönelik talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin harekete geçtiği belirtiliyor.
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak biliniyor. Belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandı.
Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.
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