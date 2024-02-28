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Kendisine Tecavüz Eden Cinci Şeyhi Öldüren Kadının Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Kendisine Tecavüz Eden Cinci Şeyhi Öldüren Kadının Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Diyarbakır Cinayet Cinci Şeyh
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 12:10

Diyarbakır’ın Ergani İlçesinde kendini cinci şeyh olarak tanıtarak bir kadına tecavüz eden Yusuf Evran'ın öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli karar tamamlandı. Kararda, kadının İkinci kez tecavüze uğramamak için cinayeti işlediğine vurgu yapıldı. 

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Ergani’de 2 yıl önce kendisine tecavüz eden ve ikinci tecavüz girişiminde sahte Şeyh Yusuf Evran’ı av tüfeğiyle öldürdüğü için 10 yıl hapisle cezalandırılan Zozan T. ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

Ergani’de 2 yıl önce kendisine tecavüz eden ve ikinci tecavüz girişiminde sahte Şeyh Yusuf Evran’ı av tüfeğiyle öldürdüğü için 10 yıl hapisle cezalandırılan Zozan T. ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

Kadının, sözde şeyh Yusuf Evran’ı ani gelişen kastla öldürdüğünü, her ne kadar kadın hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılmış olsa da, yargılama ve toplanan delillere göre, kadının ikinci kez tecavüze uğramamak için tüfeği yanında tedbir olarak bulundurduğunu, nitekim Yusuf Evran’ın ikinci kez tecavüze yeltenmesiyle olayın gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Kadının, sözde şeyh Yusuf Evran’ı ani gelişen kastla öldürdüğünü, her ne kadar kadın hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılmış olsa da, yargılama ve toplanan delillere göre, kadının ikinci kez tecavüze uğramamak için tüfeği yanında tedbir olarak bulundurduğunu, nitekim Yusuf Evran’ın ikinci kez tecavüze yeltenmesiyle olayın gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Cinci şeyhin tecavüzüne uğrayan Zozan T. ise mahkemede verdiği ifadede olayları şöyle anlattı 👇

Cinci şeyhin tecavüzüne uğrayan Zozan T. ise mahkemede verdiği ifadede olayları şöyle anlattı 👇

'Beni sürekli cinleriyle korkutmaya başladı. 

Psikolojim zaten bozuktu, iyice bozdu. 

Cinlerin bana musallat olduğuna inandırmak için beni Hani İlçesinde yaşlı bir hocanın yanına götürdü. 

Yaşlı adam 3 harflilerin bana musallat olduğunu, Yusuf'un her dediğini yapmamı istedi.'

"Bana türbanlı kadınların cinsel içerikli videolarını gösterip onlar gibi yapmamı istiyordu. ‘Onlar yapınca günah değil de sen yapınca mı günah?’ diyordu. Ben her seferinde karşı çıkıyordum.”

"Bana türbanlı kadınların cinsel içerikli videolarını gösterip onlar gibi yapmamı istiyordu. ‘Onlar yapınca günah değil de sen yapınca mı günah?’ diyordu. Ben her seferinde karşı çıkıyordum.”

'Sadece cinleri çıkarmak için okuyacağını söyledi. 

Ben inandım, evde bir şeyler okuyup üfledikten sonra eliyle ağzımı kapatıp üzerime çullandı, bağırdım. 

Gözleri tırnaklarımın arasında kaldı, boğuştuk, bu sırada cinsel organı içime girmişti.'

"Bana ‘Bu cinleri senden almazsam baban ölecek, kardeşin mide kanseri olup ölecek. 3 harflileri rahminden çıkarmam için 3 defa önden, 3 defa arkadan ilişkiye girmemiz gerekiyor" dedi.

"Bana ‘Bu cinleri senden almazsam baban ölecek, kardeşin mide kanseri olup ölecek. 3 harflileri rahminden çıkarmam için 3 defa önden, 3 defa arkadan ilişkiye girmemiz gerekiyor" dedi.

'Beni ikinci kez arayıp iş bulduğunu söyleyip bu bahaneyle evimize gelip tekrar bana saldırınca ben de kurtulamayacağımı anlayıp ‘Burada olmaz’ dedim.

Arkası dönük cinsel organını yıkadığı sırada benim elbiselerimi giyineceğimi düşündü. Evdeki tüfekle ateş açtım, bana doğru gelmeye çalışınca düştü. '

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Zozan T. önce müebbet, ardından cinayeti kendisine yönelik haksız tahrik altında işlediği için 12 yıl ceza almıştı. Duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 10 yıla indirilerek kadının tahliyesine oy birliğiyle karar verilmişti.

Zozan T. önce müebbet, ardından cinayeti kendisine yönelik haksız tahrik altında işlediği için 12 yıl ceza almıştı. Duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 10 yıla indirilerek kadının tahliyesine oy birliğiyle karar verilmişti.

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