Kendisine Tecavüz Eden Cinci Şeyhi Öldüren Kadının Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Diyarbakır’ın Ergani İlçesinde kendini cinci şeyh olarak tanıtarak bir kadına tecavüz eden Yusuf Evran'ın öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli karar tamamlandı. Kararda, kadının İkinci kez tecavüze uğramamak için cinayeti işlediğine vurgu yapıldı.