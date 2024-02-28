Ekonomist Veysel Ulusoy: "Pide Pahalı Değil, Sen Fakirsin"
Ekonomist Veysel Ulusoy: "Pide Pahalı Değil, Sen Fakirsin"
Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un 'Pide pahalı değil, sen fakirsin' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Bu yıl 11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı öncesi; İstanbul ve Ankara'da pidenin fiyatı 15 lira olarak açıklanmıştı.
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un sosyal medya hesabından pide fiyatlarına ilişkin yaptığı sosyolojik bir analiz ise bir anda gündem oldu.
Veysel Ulusoy, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, "Pide pahalı değil, sen fakirsin" ifadelerini kullandı.
Veysel Ulusoy'un paylaşımına gelen tepkilerden bazıları ise şöyle👇
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