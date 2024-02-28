TUBİTAK'a da Sunulan Gelenek: Kadınlar Kahvede, Erkekler Ev İşinde

'Bu projenin kadınları ne kadar mutlu ettiğini ve köye aidiyet duygularının arttığını, aynı zamanda karı-koca ilişkilerinde eşitlik sağladıklarında, avantaj sağladıklarını gözlemledik.

Köyün malzemelerinin tanıtılması ve agro-turizmle birlikte popülerleşmesini sağlamakla önem arz ettiğini düşünüyoruz.

Proje 4 yıldır yapılıyor ancak daha öncesinde süregelen bir şey.

2 yıldır bu geleneğe emniyet ve jandarma mensupları da katılıyor.

Narkotik polisleri ile jandarma ekipleri de bugünlerde mahallemize gelerek seminer veriyor ve mahalle sakinlerinin bilinçlenmesini sağlıyor.”