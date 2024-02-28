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TUBİTAK'a da Sunulan Gelenek: Kadınlar Kahvede, Erkekler Ev İşinde

TUBİTAK'a da Sunulan Gelenek: Kadınlar Kahvede, Erkekler Ev İşinde

Bursa kahve kadınlar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 10:05

Bursa'da Osmanlı’dan bu yana yılda bir kez gerçekleştirilen, ‘Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye’ geleneği İnegöl ilçesi Dipsizgöl Mahallesi’nde devam ediyor. Geleneği yaşatan kadınlar bu yıl yine renkli görüntüler ortaya çıkardı. 

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Bursa'nın 800 nüfuslu kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde yılda 1 gün tekrarlanan geleneğe göre, kadınlar gün boyunca dışarıda ve kahvehanede oturup, oyun oynayıp sohbet ediyor.

Bursa'nın 800 nüfuslu kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde yılda 1 gün tekrarlanan geleneğe göre, kadınlar gün boyunca dışarıda ve kahvehanede oturup, oyun oynayıp sohbet ediyor.

Aynı gün eşleri ise ev işi ve temizlik yapıp, evlerinin önünü de süpürüyor.

Aynı gün eşleri ise ev işi ve temizlik yapıp, evlerinin önünü de süpürüyor.

Mahalle sakinlerinden Nezaket Bayrak, “Bir gün dışarıdayız, erkekler evde. Güzel oluyor. Sohbet edip okey oynuyoruz" diyerek gelenekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Nezaket Bayrak, “Bir gün dışarıdayız, erkekler evde. Güzel oluyor. Sohbet edip okey oynuyoruz" diyerek gelenekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erkeklerin yılda 1 gün dahi olsa empati yaparak, kadınların gün içerisindeki iş yüklerini anlamasının amaçlandığı gelenek, TÜBİTAK'a da sunuldu ve kabul edildi.

Erkeklerin yılda 1 gün dahi olsa empati yaparak, kadınların gün içerisindeki iş yüklerini anlamasının amaçlandığı gelenek, TÜBİTAK'a da sunuldu ve kabul edildi.

Geleneği öğrenerek proje olarak TÜBİTAK’a sunduğunu söyleyen 11’inci sınıf öğrencisi Sıla Yavuz ise şu ifadeleri kullandı 👇

Geleneği öğrenerek proje olarak TÜBİTAK’a sunduğunu söyleyen 11’inci sınıf öğrencisi Sıla Yavuz ise şu ifadeleri kullandı 👇

'Bu projenin kadınları ne kadar mutlu ettiğini ve köye aidiyet duygularının arttığını, aynı zamanda karı-koca ilişkilerinde eşitlik sağladıklarında, avantaj sağladıklarını gözlemledik. 

Köyün malzemelerinin tanıtılması ve agro-turizmle birlikte popülerleşmesini sağlamakla önem arz ettiğini düşünüyoruz. 

Proje 4 yıldır yapılıyor ancak daha öncesinde süregelen bir şey. 

2 yıldır bu geleneğe emniyet ve jandarma mensupları da katılıyor. 

Narkotik polisleri ile jandarma ekipleri de bugünlerde mahallemize gelerek seminer veriyor ve mahalle sakinlerinin bilinçlenmesini sağlıyor.”

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