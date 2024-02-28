TUBİTAK'a da Sunulan Gelenek: Kadınlar Kahvede, Erkekler Ev İşinde
TUBİTAK'a da Sunulan Gelenek: Kadınlar Kahvede, Erkekler Ev İşinde
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Bursa'nın 800 nüfuslu kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde yılda 1 gün tekrarlanan geleneğe göre, kadınlar gün boyunca dışarıda ve kahvehanede oturup, oyun oynayıp sohbet ediyor.
Aynı gün eşleri ise ev işi ve temizlik yapıp, evlerinin önünü de süpürüyor.
Mahalle sakinlerinden Nezaket Bayrak, “Bir gün dışarıdayız, erkekler evde. Güzel oluyor. Sohbet edip okey oynuyoruz" diyerek gelenekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Erkeklerin yılda 1 gün dahi olsa empati yaparak, kadınların gün içerisindeki iş yüklerini anlamasının amaçlandığı gelenek, TÜBİTAK'a da sunuldu ve kabul edildi.
Geleneği öğrenerek proje olarak TÜBİTAK’a sunduğunu söyleyen 11’inci sınıf öğrencisi Sıla Yavuz ise şu ifadeleri kullandı 👇
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