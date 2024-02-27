Sinirlerine Hakim Olamayan Gazeteci Şaban Sevinç, Canlı Yayında Küfür Etti!

Ünlü Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de yayınlanan tartışma programında sinirlerine hakim olamayarak canlı yayında küfür etti.
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TV100'de ekranlara gelen bir tartışma programında tansiyon yükseldi.
Gazeteci Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'la yaşadığı bir tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayarak küfür etti.
Şaban Sevinç canlı yayında, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si*tir oldu gitti işte” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar ve sosyal medyada gelen bazı tepkiler 👇
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