Acun Ilıcalı'nın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le Görüşmesi Sosyal Medyayı Hareketlendirdi!
Acun Ilıcalı'nın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le Görüşmesi Sosyal Medyayı Hareketlendirdi!
Futbol dünyasında bu sıralar Acun Ilıcalı rüzgarı esiyor. Ünlü yapımcının son olarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.
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İrlanda Premier Lig takımlarından Shelbourne ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City'i satın alarak futbol dünyasında fırtına gibi esen Acun Ilıcalı bizleri şaşırtmaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star'a dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'yu getirmesinin henüz şokunu atlatamamışken, ünlü yapımcının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine şoke olduk.
Acun Ilıcalı bu kez UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi ve o anlara ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le yaptığı görüşme sosyal medyada da geniş yankı buldu 👇
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