Diyarbakır'da Güzelliğiyle Büyüleyen Muhtar Adayı: Simurg Sarsılmaz
Diyarbakır'da Güzelliğiyle Büyüleyen Muhtar Adayı: Simurg Sarsılmaz
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu iddia edilen model Simurg Sarsılmaz bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Diyarbakır'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken aday olduğu iddia edilen bir isim sosyal medyanın gündemine oturdu.
Halk TV'de yer alan habere göre, model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday oldu.
Bazı firmaların reklam yüzü olarak çalışan Simurg Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı muhtarlık için yarışacak.
Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe Mahallesi'nde kadınların yaşadığı zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirtiyor.
Aynı zamanda fanatik Amedspor taraftarı olan Simurg, Diyarbakır temsilcisi Amedspor’un tüm maçlarını tribünden izliyor.
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Muhtar adayı Simurg Sarsılmaz'a sosyal medyada gelen bazı tepkilerse şöyle 👇
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