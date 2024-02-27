Meral Akşener, Ankara'da CHP'li Seçmenle Tartıştı: "Vermeyin Oy Kardeşim"
Meral Akşener, Ankara'da CHP'li Seçmenle Tartıştı: "Vermeyin Oy Kardeşim"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla tartışma yaşadı.
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Medyascope'dan Özgecan Özgenç'in haberine göre, Akşener'e Ankara'da CHP'li bir vatandaş "Niye döndünüz?" şeklinde çıkışınca, İYİ Parti lideri sinirlerine hakim olamadı.
"Biz, sizin için mi parti kurduk?" diyen Akşener, "Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" dedi.
İşte o anlar ve Akşener'e gelen tepkilerden bazıları 👇
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