Kahvehane Sohbetlerinin Popüler İsmi Jacob Rothschild Hayatını Kaybetti!

'Babamız Jacob, pek çok insanın hayatında önemli bir yere sahipti; son derece başarılı bir finansçı, sanat ve kültür şampiyonu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail ve Yahudi kültürüne yönelik hayır işlerinin tutkulu bir destekçisi, hevesli bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı.

Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir aile töreniyle defnedilecek ve ileriki bir tarihte hayatını kutlamak üzere bir anma töreni düzenlenecektir.'