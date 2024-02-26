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Kahvehane Sohbetlerinin Popüler İsmi Jacob Rothschild Hayatını Kaybetti!

Kahvehane Sohbetlerinin Popüler İsmi Jacob Rothschild Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 15:25

Dünyanın en zengin ailelerinden birisi olduğu iddia edilen Rothschild Ailesi'nin şu anki baronu Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

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Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Rothschild ailesi tarafından Lord Jacob Rothschild yapılan açıklamada şunlar dendi 👇

Rothschild ailesi tarafından Lord Jacob Rothschild yapılan açıklamada şunlar dendi 👇

'Babamız Jacob, pek çok insanın hayatında önemli bir yere sahipti; son derece başarılı bir finansçı, sanat ve kültür şampiyonu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail ve Yahudi kültürüne yönelik hayır işlerinin tutkulu bir destekçisi, hevesli bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı. 

Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir aile töreniyle defnedilecek ve ileriki bir tarihte hayatını kutlamak üzere bir anma töreni düzenlenecektir.'

Rothschild Ailesi'nin adı Türkiye'de özellikle kahvehane sohbetlerinde 'Dünyayı Yöneten 5 Büyük Aile'den biri olarak geçiyor.

Rothschild Ailesi'nin adı Türkiye'de özellikle kahvehane sohbetlerinde 'Dünyayı Yöneten 5 Büyük Aile'den biri olarak geçiyor.

Ölüme elbet gülünmez lakin Lord Jacob Rothschild'in vefatı sonrası sosyal medya hareketlenmedi değil. Buyrunuz bir ufak göz atıyoruz 👇

Ölüme elbet gülünmez lakin Lord Jacob Rothschild'in vefatı sonrası sosyal medya hareketlenmedi değil. Buyrunuz bir ufak göz atıyoruz 👇

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