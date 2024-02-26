Kahvehane Sohbetlerinin Popüler İsmi Jacob Rothschild Hayatını Kaybetti!
Kahvehane Sohbetlerinin Popüler İsmi Jacob Rothschild Hayatını Kaybetti!
Dünyanın en zengin ailelerinden birisi olduğu iddia edilen Rothschild Ailesi'nin şu anki baronu Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.
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Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Rothschild ailesi tarafından Lord Jacob Rothschild yapılan açıklamada şunlar dendi 👇
Rothschild Ailesi'nin adı Türkiye'de özellikle kahvehane sohbetlerinde 'Dünyayı Yöneten 5 Büyük Aile'den biri olarak geçiyor.
Ölüme elbet gülünmez lakin Lord Jacob Rothschild'in vefatı sonrası sosyal medya hareketlenmedi değil. Buyrunuz bir ufak göz atıyoruz 👇
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