Ünlü Rapçi Eminem'in Hayret Uyandıran Telefonu: "Hiçbir Fonksiyonu Kalmadı"
Ünlü Rapçi Eminem'in Hayret Uyandıran Telefonu: "Hiçbir Fonksiyonu Kalmadı"
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi rap sanatçılarından biri olan Eminem, yaklaşık iki sene önce şebekesinin kapatılmasına rağmen Blackberry telefonundan vazgeçebilmiş değil.
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Ocak 2022'de Blackberry için önemli hizmetler kalıcı olarak kapatıldı. Cihazlar yalnızca arama ve mesajlaşma gibi temel öğeleri destekliyor.
51 yaşındaki rapçi Eminem ise perşembe günü bir Instagram gönderisinde eski model cihazı kullanırken ve telefonun küçük klavyesinde yazı yazarken görüldü.
DJ Whoo Kid tarafından atılan gönderide Eminem için şu ifadeler yer aldı 👇
"Evet bu arada, hâlâ bir Blackberry telefonu var.”
Eminem'in eski telefonuna gelen tepkilerden bazıları 👇
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