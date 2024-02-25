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İnsan Kaçakçıları Telegram'da Reklam Yapmaya Başladı: "Yunanistan 4, Almanya 11 Bin 500 Euro"

İnsan Kaçakçıları Telegram'da Reklam Yapmaya Başladı: "Yunanistan 4, Almanya 11 Bin 500 Euro"

Almanya İnsan Kaçakçıları Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.02.2024 - 10:12

Mesajlaşma uygulaması olan Telegram’da insanları yasadışı yollarla yurtdışına çıkardıklarını iddia eden bazı kişilerin reklam yaptığı ortaya çıktı. 

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İnsan kaçakçıları kendilerine sosyal medyadan müşteri aramaya başladı.

İnsan kaçakçıları kendilerine sosyal medyadan müşteri aramaya başladı.

BirGün'ün haberine göre, mesajlaşma uygulaması olan Telegram’da oluşturulan gruplarda insan kaçakçıları reklamlarını yapıyor.

BirGün'ün haberine göre, mesajlaşma uygulaması olan Telegram’da oluşturulan gruplarda insan kaçakçıları reklamlarını yapıyor.

Kaynak

Habere göre, kaçakçılar hakkında yurtdışı yasağı veya yakalama kararı olan kişileri de Yunanistan veya AB ülkelerine götürebiliyor.

Habere göre, kaçakçılar hakkında yurtdışı yasağı veya yakalama kararı olan kişileri de Yunanistan veya AB ülkelerine götürebiliyor.

Bir kaçakçı, 4 bin 500 euro karşılığında Edirne’den yürüyerek Yunanistan’a geçiş sağladıklarını aktardı. Yakalanmama garantisi veren kaçakçı Almanya’ya geçiş için ise yaklaşık 11 bin 500 euro istediklerini anlattı.

Bir kaçakçı, 4 bin 500 euro karşılığında Edirne’den yürüyerek Yunanistan’a geçiş sağladıklarını aktardı. Yakalanmama garantisi veren kaçakçı Almanya’ya geçiş için ise yaklaşık 11 bin 500 euro istediklerini anlattı.

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mamamia

Var olan bişey şaşılacak bir durum yok, tek değişiklik belki telegram üzerinden reklam vermiş olduklarıdır. Yıllardır ve özellikle geçen seneden bu yana kaça... Devamını Gör

Daş Keleri

Yürüyerek diyor, bunlar insafsızmış. Bizim misafirler şehir merkezine kadar kamyonla geliyorlar.

ZrDeli

banker bilo filmindeki gibi olmasın 😂😂