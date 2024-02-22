Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul'da Desteklediği Adayı Açıkladı!
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul'da Desteklediği Adayı Açıkladı!
Yerel seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarışacak 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
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Türkiye'nin ilk Komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarışacak.
Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı olan Maçoğlu, İstanbul'da seçmenlerle bir araya geldi ve gazetecilere İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için destekledikleri adayı duyurdu.
ODA TV'nin aktardığına göre, Maçoğlu, Büyükşehir seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı 👇
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