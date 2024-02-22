Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul'da Desteklediği Adayı Açıkladı!

'Biz buraya geldiğimizde bir partiyi yıkmak değil, bu ülkede bir model yaratmak istiyoruz.

Ama büyükşehirde adaylarımız yok.

Biz şunu diyoruz, 'Mevcut iktidara karşı çıkıyoruz' ve bunun içinde onun karşısındaki Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğiz.'

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