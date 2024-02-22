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Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul'da Desteklediği Adayı Açıkladı!

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul'da Desteklediği Adayı Açıkladı!

Ekrem İmamoğlu Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 13:19

Yerel seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarışacak 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. 

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Türkiye'nin ilk Komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarışacak.

Türkiye'nin ilk Komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarışacak.

Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı olan Maçoğlu, İstanbul'da seçmenlerle bir araya geldi ve gazetecilere İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için destekledikleri adayı duyurdu.

Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı olan Maçoğlu, İstanbul'da seçmenlerle bir araya geldi ve gazetecilere İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için destekledikleri adayı duyurdu.

ODA TV'nin aktardığına göre, Maçoğlu, Büyükşehir seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı 👇

ODA TV'nin aktardığına göre, Maçoğlu, Büyükşehir seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı 👇

'Biz buraya geldiğimizde bir partiyi yıkmak değil, bu ülkede bir model yaratmak istiyoruz. 

Ama büyükşehirde adaylarımız yok. 

Biz şunu diyoruz, 'Mevcut iktidara karşı çıkıyoruz' ve bunun içinde onun karşısındaki Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğiz.' 

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