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Türkiye'de Evlenme Yaşı Belli Oldu: Kadın ile Erkek Arasında 3 Yaşlık Fark!

Türkiye'de Evlenme Yaşı Belli Oldu: Kadın ile Erkek Arasında 3 Yaşlık Fark!

Evlenme Yaşı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 12:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de evlenme yaşı erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk evlilik yaş ortalamasına ilişkin verileri bugün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk evlilik yaş ortalamasına ilişkin verileri bugün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Kaynak

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de artık kadın da erkek de geçtiğimiz yıllara göre daha geç evleniyor.

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de artık kadın da erkek de geçtiğimiz yıllara göre daha geç evleniyor.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 olarak gerçekleşti.

2001 yılında bu rakam erkeklerde 26, kadınlarda ise 22,7'ydi.

Türkiye'de evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk beş il ise şöyle 👇

Türkiye'de evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk beş il ise şöyle 👇

Evlenme hızının en yüksek olduğu iller: 

Kilis

Aksaray

Gaziantep

Antalya 

Osmaniye

Evlenme hızının en düşük olduğu iller: 

Iğdır

Kars

Siirt

Muş 

Bingöl

2023 yılı istatistiklerinde yabancı damat ve gelin oranları da yer aldı. Alman damatlar ve Özbek gelinler liste başı oldu 👇

2023 yılı istatistiklerinde yabancı damat ve gelin oranları da yer aldı. Alman damatlar ve Özbek gelinler liste başı oldu 👇

Yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada. 

Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi. 

Yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. 

Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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