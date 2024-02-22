Türkiye'de Evlenme Yaşı Belli Oldu: Kadın ile Erkek Arasında 3 Yaşlık Fark!

Yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada.

Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı.

Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

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