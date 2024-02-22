Türkiye'de Evlenme Yaşı Belli Oldu: Kadın ile Erkek Arasında 3 Yaşlık Fark!
Türkiye'de Evlenme Yaşı Belli Oldu: Kadın ile Erkek Arasında 3 Yaşlık Fark!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de evlenme yaşı erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk evlilik yaş ortalamasına ilişkin verileri bugün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
TÜİK verilerine göre; Türkiye'de artık kadın da erkek de geçtiğimiz yıllara göre daha geç evleniyor.
Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk beş il ise şöyle 👇
2023 yılı istatistiklerinde yabancı damat ve gelin oranları da yer aldı. Alman damatlar ve Özbek gelinler liste başı oldu 👇
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