Pana Film'den Açıklama: Kurtlar Vadisi Yeniden Başlıyor mu?
Pana Film'den Açıklama: Kurtlar Vadisi Yeniden Başlıyor mu?
Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yakın zamanda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtirken bu konuda bir tek Pana Film ve Necati Şaşmaz'dan gelen beyanların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
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Türk televizyonlarına daha onun gibisi gelmedi. Yayınlandığı gün reytingleri ile milli maçları bile geride bıraktı, sokaklarda insan kalmadı. Kurtlar Vadisi efsanesinin geri döneceği açıklaması ise bir anda herkesi heyecanlandırdı.
Çıkan haberlerde Kurtlar Vadisi dizisinin, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adı ile dijital platform üzerinden yayımlanacağı iddia edildi.
Hatta ve hatta bu platformun Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen olduğu söylentileri çıktı.
Gelgelelim Pana Film'den bugün çıkan haberler için bir yalanlama geldi.
Açıklamada dizinin ekranlara ne zaman döneceği, kadro ve platform hakkındaki gelişmeler için yalnızca yapımcı şirketin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
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