Pana Film'den Açıklama: Kurtlar Vadisi Yeniden Başlıyor mu?

Polat Alemdar rolüne hayat veren aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Necati Şaşmaz daha önce 'Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için' demişti.

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