Özgür Özel'den DEM Parti'ye Sert Salvolar: "Muhalefete Kaybettirmek Üzerine Stratejisi Var"
Özgür Özel'den DEM Parti'ye Sert Salvolar: "Muhalefete Kaybettirmek Üzerine Stratejisi Var"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin muhalefete güç gösterisi yaptığını savundu. Özel, DEM Parti ile AK Parti'nin 1 Nisan sonrası için görüşmeler gerçekleştirdiğini düşündüğünü de dile getirdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda DEM Parti'yi hedef aldı.
Özel, "Bir önceki seçimle bu seçim arasında bir fark var. HDP o zaman bir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil birazda muhalefete göstermek talebinde" dedi.
Özel şöyle devam etti: "DEM Parti’nin izlediği stratejide –kendi sözcüleri, milletvekillerinden okuduğumuz- AK Parti ile de 1 Nisan sonrasına yönelik, kayyım atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor."
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