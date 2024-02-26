Fırıncılar Açıkladı: Ramazan Pidesinin 2024 Yılı Fiyatı Belli Oldu
Fırıncılar Açıkladı: Ramazan Pidesinin 2024 Yılı Fiyatı Belli Oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara için 2024 yılı Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
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İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatları belli oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gram Ramazan pidesinin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu.
2024 Ramazan ayı bu sene mart ayına denk geldi. Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.
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