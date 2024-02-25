"Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırı Bitiyor" İddiası İçin Açıklama
"Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırı Bitiyor" İddiası İçin Açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
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tv100 katıldığı bir programda kiralardaki yüzde 25 zam sınırı hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler, Twitter'daki bazı sayfalar tarafından ise yüzde 25'lik kira zam sınırının bittiği yönünde aktarıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise paylaşımlar sonrası açıklama yaptı.
Açıklamada Bakan Tunç'un "böyle bir karar alındığı" yönünde değil, "böyle bir beklentisinin olduğu" yönünde açıklama yaptığı vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımı 👇
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