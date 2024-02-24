Temmuz Ayında Son Bulacaktı: Bakan Tunç Açıkladı 'Kira Artışında Yüzde 25 Zam Sınırı Uzatılacak mı?'
Temmuz Ayında Son Bulacaktı: Bakan Tunç Açıkladı 'Kira Artışında Yüzde 25 Zam Sınırı Uzatılacak mı?'
Son yıllarda kiracı ve ev sahiplerinin gündeminden düşmeyen 'yüzde 25 sınırına' ilişkin açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Temmuz ayında son bulacak uygulamanın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı tartışılıyordu. Bakan Tunç, katıldığı televizyon programda kiralarda yaşanan fahiş fiyat artışının önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 sınırlaması için son tarihi açıkladı.
İşte detaylar...
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Fahiş kira artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen yasa 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti!
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği soruya yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi: Temmuz ayında son bulacak olan kira artışında 'yüzde 25 sınırı' uzatılacak mı?
İşte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kira artışlarında 'yüzde 25 sınırına' ilişkin açıklaması
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