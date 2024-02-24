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Temmuz Ayında Son Bulacaktı: Bakan Tunç Açıkladı 'Kira Artışında Yüzde 25 Zam Sınırı Uzatılacak mı?'

Temmuz Ayında Son Bulacaktı: Bakan Tunç Açıkladı 'Kira Artışında Yüzde 25 Zam Sınırı Uzatılacak mı?'

Zam Kiracı kira
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.02.2024 - 00:32 Son Güncelleme: 25.02.2024 - 00:46

Son yıllarda kiracı ve ev sahiplerinin gündeminden düşmeyen 'yüzde 25 sınırına' ilişkin açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Temmuz ayında son bulacak uygulamanın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı tartışılıyordu. Bakan Tunç, katıldığı televizyon programda kiralarda yaşanan fahiş fiyat artışının önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 sınırlaması için son tarihi açıkladı. 

İşte detaylar...

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Fahiş kira artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen yasa 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti!

Fahiş kira artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen yasa 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti!

Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesine ilişkin çalışmalar, 2022 yılında başlamıştı. Kira artışlarında fahiş artışları önlemek amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. 

Daha sonra 'kira artışlarında yüzde 25 sınırı' 2024 yılı Temmuz ayına kadar uzatıldı.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği soruya yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi: Temmuz ayında son bulacak olan kira artışında 'yüzde 25 sınırı' uzatılacak mı?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği soruya yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi: Temmuz ayında son bulacak olan kira artışında 'yüzde 25 sınırı' uzatılacak mı?

Bakan Tunç, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç, tv100 canlı yayınında kira artışına ilişkin uygulamanın Temmuz ayından sonra yeniden uzatılmayacağını duyurdu. Açıklamasında '1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak' ifadelerine yer verdi.

İşte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kira artışlarında 'yüzde 25 sınırına' ilişkin açıklaması

İşte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kira artışlarında 'yüzde 25 sınırına' ilişkin açıklaması

'Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak.'

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