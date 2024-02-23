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Mevduat Faizleri Yüzde 50'ye Ulaştı! Yeni Oranlarla 100 Bin TL'nin Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizleri Yüzde 50'ye Ulaştı! Yeni Oranlarla 100 Bin TL'nin Getirisi Ne Kadar Oldu?

Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.02.2024 - 14:55 Son Güncelleme: 23.02.2024 - 14:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi açıkladın. Dün açıklanan kararla politika faizinin 8 aylık artış döngüsünün ardından yüzde 45 düzeyinde sabit kalmasına karar verildi. Yeni yılla birlikte yüzde 40'lara kadar gerileyen mevduat faiz oranları ise yeniden yükselişe geçti! Bazı bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 50'ye kadar ulaştı. Peki, 100 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi ne kadar oldu?

İşte, bankaların mevduat faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri...

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Mevduat faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50'yi gördü!

Mevduat faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50'yi gördü!

NOT: Bilindiği üzere, bankaların mevduat faiz oranları sürekli dinamik bir yapıya sahiptir ve anlık değişimler gösterebilir. Bu sebeple, en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bankalarla direkt temas kurmanızı öneririz.

Aşağıda, bankaların 3 aylık mevduat faiz oranlarını bulabilirsiniz 👇

Akbank

Akbank

Faiz Oranı: 47

Net Getirisi: 11.254 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 111.254 TL

QNB Finansbank

QNB Finansbank

Faiz Oranı: 32,75

Net Getirisi: 7.842 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 107.842 TL

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: 42

Net Getirisi: 10.057 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 110.057 TL

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: 14,65

Net Getirisi: 3.508 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 103.508 TL
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Hayat Finans

Hayat Finans

Faiz Oranı: 44,76

Net Getirisi: 10.718 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 110.718 TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: 40

Net Getirisi: 9.759,56 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 109.759,56 TL

VakıfBank

VakıfBank

Faiz Oranı: 36

Net Getirisi: 8.596,72 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 108.596,72 TL

DenizBank

DenizBank

Faiz Oranı: 46

Net Getirisi: 11.015 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 111.015 TL

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: 42

Net Getirisi: 10.029,51 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 110.029,51 TL
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Odeabank

Odeabank

Faiz Oranı: 47

Net Getirisi: 11.254 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 111.254 TL

YapıKredi

YapıKredi

Faiz Oranı: 35

Net Getirisi: 8.267,08 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 108.267,08 TL

ING Bank

ING Bank

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 10.775 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 110.775 TL

EnPara

EnPara

Faiz Oranı: 40,50

Net Getirisi: 9.698 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 109.698 TL

Burgan Bank On Plus

Burgan Bank On Plus

Faiz Oranı: 50

Net Getirisi: 11.973 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 111.973 TL
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Fibabanka

Fibabanka

Faiz Oranı: 37,50

Net Getirisi: 8.979 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 108.979 TL

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