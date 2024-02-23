Mevduat Faizleri Yüzde 50'ye Ulaştı! Yeni Oranlarla 100 Bin TL'nin Getirisi Ne Kadar Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi açıkladın. Dün açıklanan kararla politika faizinin 8 aylık artış döngüsünün ardından yüzde 45 düzeyinde sabit kalmasına karar verildi. Yeni yılla birlikte yüzde 40'lara kadar gerileyen mevduat faiz oranları ise yeniden yükselişe geçti! Bazı bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 50'ye kadar ulaştı. Peki, 100 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi ne kadar oldu?

İşte, bankaların mevduat faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri...