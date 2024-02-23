Mevduat Faizleri Yüzde 50'ye Ulaştı! Yeni Oranlarla 100 Bin TL'nin Getirisi Ne Kadar Oldu?
Mevduat Faizleri Yüzde 50'ye Ulaştı! Yeni Oranlarla 100 Bin TL'nin Getirisi Ne Kadar Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi açıkladın. Dün açıklanan kararla politika faizinin 8 aylık artış döngüsünün ardından yüzde 45 düzeyinde sabit kalmasına karar verildi. Yeni yılla birlikte yüzde 40'lara kadar gerileyen mevduat faiz oranları ise yeniden yükselişe geçti! Bazı bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 50'ye kadar ulaştı. Peki, 100 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi ne kadar oldu?
İşte, bankaların mevduat faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri...
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Mevduat faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50'yi gördü!
Akbank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Türkiye İş Bankası
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Hayat Finans
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
VakıfBank
DenizBank
Ziraat Bankası
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Odeabank
YapıKredi
ING Bank
EnPara
Burgan Bank On Plus
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Fibabanka
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