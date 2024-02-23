Kredi Kartı Düzenlemesi İçin Kademeli Geçiş Önerilidi! Sert Tedbirler 'Ekonomiyi Durma Noktasına Getirebilir'
Kredi Kartı Düzenlemesi İçin Kademeli Geçiş Önerilidi! Sert Tedbirler 'Ekonomiyi Durma Noktasına Getirebilir'
Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kredi kartlarına ilişkin düzenlemelere akademisyen ve tüketici derneklerinden öneri geldi. Kredi kartı düzenlemesi için uzmanların önerisi 'kademeli geçiş' olurken Prof. Dr. Burak Arzova, sert tedbirlerin ekonomiyi durma noktasına getirebileceğine işaret etti. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada 'kademeli geçiş' önerisini de değerlendirdi.
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