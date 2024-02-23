Kredi Kartı Düzenlemesi İçin Kademeli Geçiş Önerilidi! Sert Tedbirler 'Ekonomiyi Durma Noktasına Getirebilir'

Düzenleme kapsamında hangi adımların atılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar kredi kartı düzenlemesinin sürpriz bir gelişme olmadığını belirtirken 'kademeli geçiş' önerisine de dikkat çekiyor.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'harcamaların yavaşlatılabilmesi için makul bir uygulama' olarak değerlendiriyor. Fakat sert tedbirlerin ekonomiyi durma noktasına getirebileceğini şu sözlerle vurguluyor: 'Eğer sert tedbirler eşliğinde gelirse ekonomiyi durdurma noktasına getirebilir.'