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Kredi Kartı Düzenlemesi İçin Kademeli Geçiş Önerilidi! Sert Tedbirler 'Ekonomiyi Durma Noktasına Getirebilir'

Kredi Kartı Düzenlemesi İçin Kademeli Geçiş Önerilidi! Sert Tedbirler 'Ekonomiyi Durma Noktasına Getirebilir'

Kredi Kartı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.02.2024 - 13:16

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen kredi kartlarına ilişkin düzenlemelere akademisyen ve tüketici derneklerinden öneri geldi. Kredi kartı düzenlemesi için uzmanların önerisi 'kademeli geçiş' olurken Prof. Dr. Burak Arzova, sert tedbirlerin ekonomiyi durma noktasına getirebileceğine işaret etti. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada 'kademeli geçiş' önerisini de değerlendirdi. 

İşte, detaylar...

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Türkiye'de milyonlarca kişi kredi kartı düzenlemelerine ilişkin kararı bekliyor!

Türkiye'de milyonlarca kişi kredi kartı düzenlemelerine ilişkin kararı bekliyor!

Bildiğiniz gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin son toplantısında 'kredilerin finansal istikrar üzerindeki etkileri' ele alındı. 

TCMB Başkanı Fatih Karahan, toplantıda kredi kartlarına düzenleme yapılmasının gerekliliğini belirtti ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda düzenlemeye son şekil veriliyor ve düzenlemenin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar kredi kartı düzenlemelerinde sert tedbirler konusunda uyarıyor: 'Ekonomiyi durma noktasına getirebilir'

Uzmanlar kredi kartı düzenlemelerinde sert tedbirler konusunda uyarıyor: 'Ekonomiyi durma noktasına getirebilir'

Düzenleme kapsamında hangi adımların atılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar kredi kartı düzenlemesinin sürpriz bir gelişme olmadığını belirtirken 'kademeli geçiş' önerisine de dikkat çekiyor. 

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'harcamaların yavaşlatılabilmesi için makul bir uygulama' olarak değerlendiriyor. Fakat sert tedbirlerin ekonomiyi durma noktasına getirebileceğini şu sözlerle vurguluyor: 'Eğer sert tedbirler eşliğinde gelirse ekonomiyi durdurma noktasına getirebilir.'

Lüks mal grubuna kısıtlama gelmeli! Taksit sayıları ise kademeli olarak azaltılmalı.

Lüks mal grubuna kısıtlama gelmeli! Taksit sayıları ise kademeli olarak azaltılmalı.

Arzova, daha önce kuyumculukta getirilen taksit sınırlamasının etkilerine değindi. Taksit sınırlandırmasında 'lüks mal gruplarının' önceliklendirilmesi gerektiğine işaret ederek kademeli geçişin nasıl yapılması gerektiğini anlattı: 

'Eğer bir taksit sınırlandırılmasına gidilecekse bu sınırlandırma daha çok lüks mal gruplarını önceliklendirmeli. Bu esnada yapılacak taksit sınırlandırması, hiç taksit yapmamak ya da örneğin 8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek değil, kademeli bir geçişle taksit sayısını azaltarak olmalı. 8-9 taksit önce 6-7 taksite düşürülmeli, sonraki bir zaman aralığında gerekiyorsa önceden bildirilerek bir indirim daha yapılmalı.' dedi.

Uzmanlar, kredi kartı limit ve taksit önlemlerinin yüksek gelirli gruptan başlanarak yapılması gerektiğini düşünüyor.

Uzmanlar, kredi kartı limit ve taksit önlemlerinin yüksek gelirli gruptan başlanarak yapılması gerektiğini düşünüyor.

Arzova, Türkiye'deki düşük gelirli grupların taksitle alışveriş yaptığını belirtirken, kredi kartı limitlerindeki ani düşüş ve sert taksit önlemlerinin bu grupları etkileyeceğini söyledi. Arzova, limit azaltımının yüksek gelirli gruplardan başlaması gerektiğini vurguladı ve enflasyon nedeniyle nakit paranın alışverişe yetmemesi durumunda kredi kartı kullanımının arttığını belirtti. 

'Son dönemlerde kredi kartı ile alışverişlerin artmasının nedenlerinden birisi de enflasyon nedeniyle mevcut para kupürlerinin alışverişe yetmemesi. Kredi kartı ile yapılan alışveriş nakit alıma göre daha değerli.' ifadeleriyle kredi ve banka kartlarının kullanımının ekonomide kayıt dışılık adına önemli bir kaynak olduğunu da hatırlattı.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal'dan tüketiciye uyarı: 'Kredi kartları cebimizdeki nakit para değildir.'

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal'dan tüketiciye uyarı: 'Kredi kartları cebimizdeki nakit para değildir.'

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, ise tüketicilerin harcama konusunda bilinçli olması gerektiğine değindi. Koçal, ihtiyaç fazlası ürün almamak gerektiği ve aylık bütçeyi doğru kullanmak gerektiğini ifade ederken, 'kredi kartı nakit değildir' vurgusunda bulundu. İşte, Koçal'ın o açıklaması:  

'Kredi kartları cebimizdeki nakit para değildir. Tüketici taksitleri zamanında ödeyemezse yüksek faizler oluşur ve icra kapılarına dayanır. Bu nedenle tüketici geleceğini bugünden harcamamalı.'

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