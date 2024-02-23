Resmi Gazete'de Yayımlandı: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme 'Yarısı Bizden' Kampanyası ile Destek!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme 'Yarısı Bizden' Kampanyası ile Destek!
İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, mülk sahiplerine ve kiracılara sağlanacak finansal yardım miktarı belirlendi. Cumhurbaşkanının kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı ve bu karara göre, mülk sahipleri bir konut için en fazla 700 bin lira hibe ve aynı miktarda kredi alabilecekler.
İşte, 'Yarısı Bizden' kampanyasınının kapsamı ve destek paketi hakkına merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da yürütülecek kentesel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!
Yürülüğe giren kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında: Kiracılara ise tahliye desteği sağlanacak!
'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilen kredilerin vadesi: 10 yıl olacak!
Karara ilişkin ilk açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.
İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 'Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda