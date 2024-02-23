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Resmi Gazete'de Yayımlandı: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme 'Yarısı Bizden' Kampanyası ile Destek!

Resmi Gazete'de Yayımlandı: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme 'Yarısı Bizden' Kampanyası ile Destek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.02.2024 - 08:41

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, mülk sahiplerine ve kiracılara sağlanacak finansal yardım miktarı belirlendi. Cumhurbaşkanının kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı ve bu karara göre, mülk sahipleri bir konut için en fazla 700 bin lira hibe ve aynı miktarda kredi alabilecekler. 

İşte, 'Yarısı Bizden' kampanyasınının kapsamı ve destek paketi hakkına merak edilenler...

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İstanbul'da yürütülecek kentesel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!

İstanbul'da yürütülecek kentesel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karar ile birlikte 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilecek destek paketi yürülüğe girdi. Buna göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Ayrıca, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek. 

İş yerleri için ise bu rakam 350 bin TL olarak belirlendi. Bu kapsam, iş yerleri için 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm için 350 bin TL'ye kadar hibe ve 350 bin TL'ye kadar kredi desteği söz konusu olacak.

Yürülüğe giren kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında: Kiracılara ise tahliye desteği sağlanacak!

Yürülüğe giren kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında: Kiracılara ise tahliye desteği sağlanacak!

İnşaat yapımı için verilecek hibenin yanı sıra, kiracılara da tahliye desteği verilecek. Kiracılara bir defaya mahsus olmak üzere karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilmesi söz konusu!

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilen kredilerin vadesi: 10 yıl olacak!

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilen kredilerin vadesi: 10 yıl olacak!

Kampanya kapsamında verilecek kredilerin vadesi ise 10 yıl olarak belirlendi. İlk 12 taksite faiz uygulanmayacak.

Karara ilişkin ilk açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Karara ilişkin ilk açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Özhaseki açıklamasında, 'İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız' dedi. İşte, o açıklama: 

'İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda;

700 bin TL hibe,

700 bin TL kredi,

100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız.'

İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 'Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı

İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 'Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı
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