Resmi Gazete'de Yayımlandı: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme 'Yarısı Bizden' Kampanyası ile Destek!

Karar ile birlikte 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilecek destek paketi yürülüğe girdi. Buna göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Ayrıca, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek.

İş yerleri için ise bu rakam 350 bin TL olarak belirlendi. Bu kapsam, iş yerleri için 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm için 350 bin TL'ye kadar hibe ve 350 bin TL'ye kadar kredi desteği söz konusu olacak.