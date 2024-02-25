Ankaralı Batman, Behzat Ç. İle Karşılaştı: "Akıllı Ol La"

Ankara'da seçim çalışmalarını sürdüren sanatçı Erdal Beşikçioğlu, şehirde Batman kostümüyle gezerek fenomen haline gelen üniversite öğrencisiyle karşılaştı. Beşikçioğlu o anlarda hayat verdiği unutulmaz karakter Behzat Ç.'den bir replik kullanmayı da ihmal etmedi.