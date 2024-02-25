Ankaralı Batman, Behzat Ç. İle Karşılaştı: "Akıllı Ol La"

Ankara'da seçim çalışmalarını sürdüren sanatçı Erdal Beşikçioğlu, şehirde Batman kostümüyle gezerek fenomen haline gelen üniversite öğrencisiyle karşılaştı. Beşikçioğlu o anlarda hayat verdiği unutulmaz karakter Behzat Ç.'den bir replik kullanmayı da ihmal etmedi.
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Üniversitede çizgi film ve animasyon eğitimi alan Ali Efe Arslan, haftanın üç günü Ankara sokaklarında hayranı olduğu çizgi roman kahramanı Batman'in kostümüyle geziyor.
Hayranlık duyduğu süper kahraman gibi olmak istediğini anlatan Arslan, teyzesiyle birlikte diktiği kıyafeti 8 bin liraya mal ettiğini söylemişti.
Ankaralı Batman bugün Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu ve belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile karşılaştı.
Erdal Beşikçioğlu'nun Ankaralı Batman'la tokalaşmasının ardından Behzat Ç. rolüne bürünerek 'Akıllı ol la' demesi ise ortaya gülümseten anlar çıkardı.
İşte o anlar ve bazı sosyal medya tepkileri👇
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