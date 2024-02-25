Çürümeye Yakın Biberlere Olgun Sebze Etiketi Sosyal Medyada Öfkeye Neden Oldu!
Çürümeye Yakın Biberlere Olgun Sebze Etiketi Sosyal Medyada Öfkeye Neden Oldu!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, çürümeye yakın biberlerin, zincir marketlerde “olgun sebze” etiketiyle satılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Türkiye'de enflasyonun en ciddi şekilde hissedildiği alanlardan biri de ne yazık ki gıda fiyatları.
İktidar özellikle karteleşme soruşturmalarıyla zincir marketlerin üzerine giderken, zincir marketler ise fiyatlarda akaryakıt ve enflasyon kaynaklı artışların kaçınılmaz olduğunu savunuyor.
Gıda fiyatları ve temiz gıdaya ulaşımla ilgili son tartışma ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile başladı. Bulut marketlerde çürümeye yüz tutmuş biberlerin artık 'Olgun Sebze' etiketiyle satıldığını savundu.
Bulut paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı” diye hayal satanların vatandaşımıza reva gördükleri hayat bu. Koltuklarında oturup, “ekonomi şöyle iyi, böyle iyi” diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor" ifadelerini kullandı.
'Olgun Sebze' paylaşımına gelen bazı öne çıkan tepkiler 👇
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