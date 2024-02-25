İlber Ortaylı’dan 'Atatürk'e Saldırı' Yazısı: "Arkasında Etnik Nedenler Var"
İlber Ortaylı’dan 'Atatürk'e Saldırı' Yazısı: "Arkasında Etnik Nedenler Var"
Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyeti kuran Mareşalimiz Atatürk’e açıkça saldırı başlamıştır. Bunun bir ideoloji hatta yanlış tarih yorumuna bile dayandığına artık inanmıyorum. Arkasında etnik saikler vardır” ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün Hürriyet'te yayımlanan yazısında son dönemde Atatürk'e artan saldırıları köşesine taşıdı.
Ortaylı yazısında, "Cumhuriyeti kuran Mareşalimiz Atatürk’e açıkça saldırı başlamıştır. Bunun bir ideoloji hatta yanlış tarih yorumuna bile dayandığına artık inanmıyorum. Arkasında etnik saikler vardır" ifadelerini kullandı.
Ortaylı yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bazı gruplar Türklerin generalleri, devlet adamları, tarihî yapılanmalarını hatta kültürlerini küçümseme eğilimindedir. Onların küçümsenmesiyle kendilerinin yüceltileceğini sanıyorlar. Gülünç bir durum."
"Atatürk, Türkiye için kurtuluştur. Zor bir dünya savaşından sonra asrın harp stratejisinin ve teknolojisinin en usta şekilde benimsenip tatbik edilmesi ve vatanın o sayede kurtulması demektir. "
Ortaylı son olarak nikâh şahidi olduğu II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz’ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" açıklaması nedeniyle gündem olmuştu.
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