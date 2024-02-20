Şevki Yılmaz, Olay Yaratan Sözlerinin Arkasında Durdu! 'Soysuzlar' İfadesine Açıklık Getirdi

Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.' dedi.