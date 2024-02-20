Şevki Yılmaz, Olay Yaratan Sözlerinin Arkasında Durdu! 'Soysuzlar' İfadesine Açıklık Getirdi
Şevki Yılmaz, Olay Yaratan Sözlerinin Arkasında Durdu! 'Soysuzlar' İfadesine Açıklık Getirdi
Katıldığı hanedan düğününde 'Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum' diyerek cumhuriyetin kurucularını hedef alan Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'dan ifadelerine açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın da nikah şahitliğini yaptığı Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katılan Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın cumhuriyetin kurucularına yönelik ifadeleri tepki toplamıştı.
Düğünde yaptığı konuşmada 'Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum' diyen Yılmaz, sözlerinin arkasında durarak 'soysuzlar' ifadesinde kimlerden bahsettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili habervakti.com'a konuşan Yılmaz,' Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır.
Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda