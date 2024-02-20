Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Eski Milletvekili Şevki Yılmaz İlk Paylaşımıyla Tartışma Yarattı!

Refah Partisi Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, katıldığı bir düğünde Atatürk’e hakaretler savurup sonra da beddualar ederek skandala imza attı. Tepkilerin odağı olan Şevki Yılmaz, olayın ardından sosyal medya hesabından ilk kez yaptığı paylaşımla bir kez daha tartışma yarattı!
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Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın düğündeki hareketleriyle gündem yarattı.
"Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" diyen Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını hedef alan sözlerle tepki topladı.
Yılmaz daha sonra da "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diyerek beddualar etti.
Yaşanan skandallardan sonra bir süre sessiz kalan Şevki Yılmaz Instagram hesabından ilk defa paylaşım yaptı.
Paylaşıma da "Bize bu vatanı emanet eden Fatih'in, Yavuz'un çocukları Osmanlı Hanedanı'na yapılan zulmü, Rus Çarı Şeyh Şamil'e yapmadı..." notu düşüldü.
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İşte Şevki Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı...
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