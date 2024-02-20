Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Eski Milletvekili Şevki Yılmaz İlk Paylaşımıyla Tartışma Yarattı!

Refah Partisi Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, katıldığı bir düğünde Atatürk’e hakaretler savurup sonra da beddualar ederek skandala imza attı. Tepkilerin odağı olan Şevki Yılmaz, olayın ardından sosyal medya hesabından ilk kez yaptığı paylaşımla bir kez daha tartışma yarattı!