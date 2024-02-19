Özgür Demirtaş'tan 'Osmanlı Düğünü' Paylaşımı: "Atatürk'e Soysuz Diyen Soysuzdur"
Özgür Demirtaş'tan 'Osmanlı Düğünü' Paylaşımı: "Atatürk'e Soysuz Diyen Soysuzdur"
Ekonomist Özgür Demirtaş, Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” diyen eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’a sert tepki gösterdi. Demirtaş, 'Atatürk'e soysuz diyen soysuzdur' ifadelerini kullandı.
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II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen törenle evlendi.
Törene eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın sözleri damga vurdu. Düğünde konuşan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” derken, nikah şahidi tarihçi İlber Ortaylı o anlarda ne yapacağını şaşırdı.
Bu sözlere birçok kesimden tepki yükselirken en sert açıklamalardan biri de ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.
Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk'e soysuz diyen soysuzdur" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın paylaşımı ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇
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