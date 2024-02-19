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Şeriat Paylaşımı İle Gündem Olmuştu: Feyza Altun'a Soruşturma Açıldı

Şeriat Paylaşımı İle Gündem Olmuştu: Feyza Altun'a Soruşturma Açıldı

Feyza Altun
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 13:31

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Altun, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. 

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Habertürk'ün aktardığına göre, avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre, avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın nedeni TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiası.

Kaynak

Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Feyza Altun bu yoruma "Şeriate s..kayım" şeklinde karşılık vermişti. Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Feyza Altun bu yoruma "Şeriate s..kayım" şeklinde karşılık vermişti. Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Kendisine yapılan bazı yorumlara küfürlü yanıtlar da veren Feyza Altun ardından 'Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak' paylaşımı yapmıştı.

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddede şu ifadeler yer alıyor 👇

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddede şu ifadeler yer alıyor 👇

'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Avukat Feyza Altun, hakkında başlatılar soruşturma ile ilgili Cumhuriyet’e şu açıklamaları yaptı 👇

Avukat Feyza Altun, hakkında başlatılar soruşturma ile ilgili Cumhuriyet’e şu açıklamaları yaptı 👇

'Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır!

Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir.

Şeriata karşıyım, sözlerimin de arkasındayım!'

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