Şeriat Paylaşımı İle Gündem Olmuştu: Feyza Altun'a Soruşturma Açıldı
Şeriat Paylaşımı İle Gündem Olmuştu: Feyza Altun'a Soruşturma Açıldı
Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Altun, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
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Habertürk'ün aktardığına göre, avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.
Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.
Feyza Altun bu yoruma "Şeriate s..kayım" şeklinde karşılık vermişti. Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddede şu ifadeler yer alıyor 👇
Avukat Feyza Altun, hakkında başlatılar soruşturma ile ilgili Cumhuriyet’e şu açıklamaları yaptı 👇
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