Ağır Küfürlü Şeriat Paylaşımları Yüzünden Şikayet Edilen Feyza Altun'dan Çok Sert Açıklamalar!

Dilan Polat davasıyla daha da yakından tanıdığımız Avukat Feyza Altun gündemin öne çıkan ismi oldu. Sert bir dille paylaşımlarda bulunan Altun'un Twitter (X) üzerinden 'şeriatınıza s*kayım' diye bir tweet attığı iddiası gündem yarattı. Feyza Altun ise kısa sürede '#feyzaaltuntutuklansın' etiketi gündem olunca kendisinden şikayetçi olanlara ateş püskürdü!