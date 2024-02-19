Ağır Küfürlü Şeriat Paylaşımları Yüzünden Şikayet Edilen Feyza Altun'dan Çok Sert Açıklamalar!
Ağır Küfürlü Şeriat Paylaşımları Yüzünden Şikayet Edilen Feyza Altun'dan Çok Sert Açıklamalar!
Dilan Polat davasıyla daha da yakından tanıdığımız Avukat Feyza Altun gündemin öne çıkan ismi oldu. Sert bir dille paylaşımlarda bulunan Altun'un Twitter (X) üzerinden 'şeriatınıza s*kayım' diye bir tweet attığı iddiası gündem yarattı. Feyza Altun ise kısa sürede '#feyzaaltuntutuklansın' etiketi gündem olunca kendisinden şikayetçi olanlara ateş püskürdü!
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Birçok kişinin ünlülerin avukatı olarak tanıdığı avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın başı çekti sosyal medya fenomenleri davalarıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme bomba gibi düşen Altun bugün de ortalığı fena karıştırdı.
Altun, geçtiğimiz gün aktif olarak kullandığı Twitter (X) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı da ünlü avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı. Altun, "Şeriate s*kayım" diyerek karşılık verince söz konusu paylaşım silindi.
Feyza Altun'un bu paylaşımını "İslam dinini hedef alan bir paylaşım" olarak değerlendiren bir kesim de oldu. Bu kesim tarafından da Altun hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
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Yaşanan olayın ardından belli bir kitle tarafından tepkilerin hedefi olan Feyza Altun, dilini değiştirmeyerek bu sefer "suç duyurunuza da s*kayım" ifadesini kullandı.
Ünlü avukat, hem Instagram hem de Twitter üzerindeki paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. "Şeriate karşı her zaman mücadele edeceğiz" diyen Altun, şeriat isteyenlere Arabistan'ın yolunu gösterdi!
Altun, Mustafa Kemal Atatürk ve kendisinin fotoğraflarını yan yana koyarak "ikisinin de düşmanlığı şeriata" diyen bir sosyal medya kullanıcısına ise ağza alınmayacak küfürler sarf ederek öfkesini kustu.
Kendisini sert şekilde eleştiren ve "#feyzaaltuntutuklansın" etiketini açanlara "Şeriat dediğiniz bu işte" diyen Altun, yürek yakan bir videoyu paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" dedi.
Kendisinin tutuklanmasının yeterli olmayacağını belirten bir kullanıcıya da cevap vermeyi es geçmeyen avukat "öldürecek misiniz?" diye sordu.
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Bir kitle tarafından yapılan "Feyza Altun İslam dinine hakaret eden bir paylaşımlarda bulundu" tepkileri alıp başını yürüyünce, Altun'dan bozkurtllu "Yallah" paylaşımı gecikmedi.
Bir sosyal medya hesabı tarafından bir paylaşıma etiketlenen Altun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyerek sitemde bulundu!
Tüm bunların ardından bir kesim tarafından da Feyza Altun'a destek geldi. Destek paylaşımlarından sonra bu sefer de "#feyzaaltunyalnızdeğildir" etiketi trendlere girdi.
"chekirge" adlı Twitter kullanıcısının destek paylaşımı yeniden paylaşan ünlü avukat "Atam ne güzel kapamıştı bunları" sözleriyle dikkat çekti.
Geceden başlayan sert paylaşımlarını gündüz de devam ettiren Feyza Altun, Mustafa Kemal Atatürk'ün "şeyhler, dervişler, müritler" ile ilgili sözünü de unutmadı!
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