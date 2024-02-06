Depremin Yıl Dönümünde Alper Gezeravcı'nın Uzay Maliyetine Tepki Gösteren Feyza Altun Tartışma Yarattı

6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Yüreğimizi kor gibi yakan afetin ardından tepkiler de dinmiyor. Enkaza dönen illerde yeniden yapı çalışmalarının yetersiz ve yavaş olduğu yönündeki tartışmalar da devam ederken bir yorum da Feyza Altun'dan geldi. Ünlü avukat Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilme maliyeti üzerinden sitem etti.