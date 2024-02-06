Depremin Yıl Dönümünde Alper Gezeravcı'nın Uzay Maliyetine Tepki Gösteren Feyza Altun Tartışma Yarattı
Depremin Yıl Dönümünde Alper Gezeravcı'nın Uzay Maliyetine Tepki Gösteren Feyza Altun Tartışma Yarattı
6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Yüreğimizi kor gibi yakan afetin ardından tepkiler de dinmiyor. Enkaza dönen illerde yeniden yapı çalışmalarının yetersiz ve yavaş olduğu yönündeki tartışmalar da devam ederken bir yorum da Feyza Altun'dan geldi. Ünlü avukat Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilme maliyeti üzerinden sitem etti.
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6 Şubat 2023 Pazartesi, saat 04.17... Geçtiğimiz sene tam bugün yaşanan korkunç depremler hepimizin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı.
Yüzbinlerce kişi yaralı olarak kurtulsa da, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Pek çok kişi bir yanını kaybetti o kara gecede!
11 ilimizi enkaz yığınına çeviren depremlerden sonra günlerce süren enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Ardından depremzedeler için yeni konutların inşaasının yapılacağı açıklandı.
Depremler yüzünden evini kaybedenlerin bir kısmının hala konteynerde, çadırlarda kaldığı bu dönemdeki çalışmaların "yavaş olduğu" hatta "hiçbir inşaatın yapılmadığı" gibi konular gündeme geldi.
Tartışma konusu olan bu iddialarla ilgili bir tepki de son dönemde fenomen davalarıyla gündeme gelen Avukat Feyza Altun oldu.
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Konuyla ilgili ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya değinen Feyza Altun, Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesi için harcanan 55 milyon dolarlık maliyete tepki gösterdi.
Altun, Alper Gezeravcı'nın bir fotoğrafını paylaşarak "Şu adam şu pozları versin diye harcanan turistik gezi ücreti ile Hatay ve diğer iller yeniden inşa edilebilirdi" eleştirisinde bulundu.
Feyza Altun'un bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü diyebiliriz. Kimileri bu paylaşıma hak verirken, kimileri de bu çıkışı haksız buldu.
Feyza Altun'un Twitter (X) paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
Gelin ilk başta Feyza Altun'un, Alper Gezeravcı çıkışına katılmayıp bir de üzerine ağır eleştiri topları yağdıranların yorumlarını görelim...
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Yukarıdaki kullanıcıların aksine Feyza Altun'a katılan ve uzay yolcuğu için harcanan paraların deprem bölgesi için kullanılması gerektiğini savunanlar da oldu.
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