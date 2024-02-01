Feyza Altun Paylaştı: Fatih Erbakan, Feyza Altun’a Dava Açmış

Avukat Feyza Altun, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın şikayeti üzerine kendisi hakkında dava açıldığını duyurdu. Altun, Erbakan hakkında söylediği, “Sen kendi kızların dışında her kadına düşmansın’ sözlerini yine tekrarladı ve “Senin tarafından şikayet edilmek onurdur, senle hemfikir olsam üzülürüm.” ifadelerini kullandı.