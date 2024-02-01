Feyza Altun Paylaştı: Fatih Erbakan, Feyza Altun’a Dava Açmış
Feyza Altun Paylaştı: Fatih Erbakan, Feyza Altun’a Dava Açmış
Avukat Feyza Altun, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın şikayeti üzerine kendisi hakkında dava açıldığını duyurdu. Altun, Erbakan hakkında söylediği, “Sen kendi kızların dışında her kadına düşmansın’ sözlerini yine tekrarladı ve “Senin tarafından şikayet edilmek onurdur, senle hemfikir olsam üzülürüm.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son aylarda özellikle Dilan Polat, ‘Tayyargiller’ gibi fenomenlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde olan Avukat Feyza Altun, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından şikayet edildiğini açıkladı.
Feyza Altun, sosyal medya hesabından Fatih Erbakan ile ilgili bir paylaşımı yüzünden hakaret davası açıldığını söyledi.
Mahkemeye taşınan tweet 👇
“Haftaya yeni ifade kombinim geliyor! Fatih Erbakan beni şikayet etmiş.”
“Evet Fatih Erbakan. Sen kendi kızların dışında tüm kadınlara düşmansın, kendin ve ailen için laikliğin ve cumhuriyetin tüm kazanımlarını kullanırken ülkenin çocukları ve kadınları için gerici politikalar güden birisin.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Bu kadar eleştiriyi kaldıramıyorsan ağlayarak günlüğüne yazabilirsin. Senin tarafından şikayet edilmek onurdur senle hemfikir olsam üzülürüm.”
Feyza Altun'un paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda