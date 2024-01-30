Bir Anda Feminist Atak Geçiren Feyza Altun'dan Şaşırtan Soyadı Çıkışı!
Bir Anda Feminist Atak Geçiren Feyza Altun'dan Şaşırtan Soyadı Çıkışı!
Feminist avukat Feyza Altun, kendine yakışan bir çıkışta bulunarak soyadını kimin alması gerektiğine yönelik tartışmalara son verdi! Buyurun 👇
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Ünlü avukat Feyza Altun'u özellikle geçtiğimiz sene duymayan kalmadı: Yıllar önce bebeği ile duruşmaya katılan Altun o dönem çok ses getirmiş ve kadın hakları üzerine açıklamaları ile takdir toplamıştı.
Şimdilerde 'Fenomenlerin kabusu' olarak ün yapan Altun'u hepimiz sözünü sakınmayan biri olarak biliyoruz.
Mesleği ve kendi doğası gereği tartışmacı ruha sahip Altun'dan soyismi tartışmasına yönelik ilginç bir çıkış geldi!
Bilenleriniz vardır: Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı yürürlüğe girdi.
Bunu duyan Feyza Altun daha da farklı bir öneriyle çıkageldi: "Seven erkek karısının soyadını alsın"
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Ardından yorumlar da gecikmedi... 👇
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