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Bir Anda Feminist Atak Geçiren Feyza Altun'dan Şaşırtan Soyadı Çıkışı!

Bir Anda Feminist Atak Geçiren Feyza Altun'dan Şaşırtan Soyadı Çıkışı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
31.01.2024 - 00:36

Feminist avukat Feyza Altun, kendine yakışan bir çıkışta bulunarak soyadını kimin alması gerektiğine yönelik tartışmalara son verdi! Buyurun 👇

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Ünlü avukat Feyza Altun'u özellikle geçtiğimiz sene duymayan kalmadı: Yıllar önce bebeği ile duruşmaya katılan Altun o dönem çok ses getirmiş ve kadın hakları üzerine açıklamaları ile takdir toplamıştı.

Ünlü avukat Feyza Altun'u özellikle geçtiğimiz sene duymayan kalmadı: Yıllar önce bebeği ile duruşmaya katılan Altun o dönem çok ses getirmiş ve kadın hakları üzerine açıklamaları ile takdir toplamıştı.

Şimdilerde 'Fenomenlerin kabusu' olarak ün yapan Altun'u hepimiz sözünü sakınmayan biri olarak biliyoruz.

Şimdilerde 'Fenomenlerin kabusu' olarak ün yapan Altun'u hepimiz sözünü sakınmayan biri olarak biliyoruz.

Mesleği ve kendi doğası gereği tartışmacı ruha sahip Altun'dan soyismi tartışmasına yönelik ilginç bir çıkış geldi!

Mesleği ve kendi doğası gereği tartışmacı ruha sahip Altun'dan soyismi tartışmasına yönelik ilginç bir çıkış geldi!

Bilenleriniz vardır: Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı yürürlüğe girdi.

Bilenleriniz vardır: Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı yürürlüğe girdi.

Kadınlar artık dava açmadan ve evlendirme memuruna sadece 'Bekarlık soyadımı kullanmak istiyorum' diyerek bu haktan yararlanabilecek.

Bunu duyan Feyza Altun daha da farklı bir öneriyle çıkageldi: "Seven erkek karısının soyadını alsın"

Bunu duyan Feyza Altun daha da farklı bir öneriyle çıkageldi: "Seven erkek karısının soyadını alsın"
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Ardından yorumlar da gecikmedi... 👇

Ardından yorumlar da gecikmedi... 👇
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