Kırmızı Halıda Birlikte Boy Gösteren Gupse Özay'dan Eşi Barış Arduç'a "Öv Beni Hayatım" Ayarı

Magazin camiasının en imrenilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ve Gupse Özay, İyi Bir Aile Değiliz filminin galasında birlikte katıldı. Muhabirler çifti sıkıştırınca sempatisini konuşturan Özay'dan eşi Arduç'a 'Öv beni hayatım' ayarı geldi.

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