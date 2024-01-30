Kırmızı Halıda Birlikte Boy Gösteren Gupse Özay'dan Eşi Barış Arduç'a "Öv Beni Hayatım" Ayarı
Kırmızı Halıda Birlikte Boy Gösteren Gupse Özay'dan Eşi Barış Arduç'a "Öv Beni Hayatım" Ayarı
Magazin camiasının en imrenilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ve Gupse Özay, İyi Bir Aile Değiliz filminin galasında birlikte katıldı. Muhabirler çifti sıkıştırınca sempatisini konuşturan Özay'dan eşi Arduç'a 'Öv beni hayatım' ayarı geldi.
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'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çiftini duymayan, duyup da aşklarının güzelliğine imrenmeyen yoktur!
2020 yılında dünyaevine giren çift, o zamandan beri gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor; ara sıra aşklarını haykırdıkları paylaşımlarıyla kalpleri eritiyor.
Barış Arduç, en son eşinin yazıp yönettiği 'Lohusa' filminin galasındaki "Ben karımın anneliğinden de bana olan eşliğinden de razıyım" sözleriyle gönüllerimizi fethetmişti.
Sevilen çift bu sefer de 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin galasında göz kamaştırdı.
Film öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlarken sempatikliğini konuşturan Özay'dan Arduç'a "Öv beni hayatım" ayarı da geldi. 😅
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