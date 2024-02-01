Feyza Altun Kadını Kıyafetinden Vuran Baskıcı Anlayışı Ters Yüz Etti: "Kocam Dar Şeyler Giyemez!"

Twitter (X)'da Avukat Feyza Altun kadınlara kıyafetleri üzerinden yapılan baskıyı tepetaklak etti. Kadınlara uygulanan davranış ve söylem biçiminin aynısını erkeklere yöneltti. Ortaya bambaşka bir dünya çıktı, takipçilerinden de destek aldı.