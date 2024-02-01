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Feyza Altun Kadını Kıyafetinden Vuran Baskıcı Anlayışı Ters Yüz Etti: "Kocam Dar Şeyler Giyemez!"

Feyza Altun Kadını Kıyafetinden Vuran Baskıcı Anlayışı Ters Yüz Etti: "Kocam Dar Şeyler Giyemez!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 08:42

Twitter (X)'da Avukat Feyza Altun kadınlara kıyafetleri üzerinden yapılan baskıyı tepetaklak etti. Kadınlara uygulanan davranış ve söylem biçiminin aynısını erkeklere yöneltti. Ortaya bambaşka bir dünya çıktı, takipçilerinden de destek aldı.

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Sosyal medyada yazdıkları ile sık sık gündem olan Avukat Feyza Altun, bu kez toplumun kadına uyguladığı baskıyı ters yüz etti.

Sosyal medyada yazdıkları ile sık sık gündem olan Avukat Feyza Altun, bu kez toplumun kadına uyguladığı baskıyı ters yüz etti.

Twitter (X)'da yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenen ve takipçilerinden de destek alan Altun, farklı bir dünyadaymışız gibi hissettirdi.

Twitter (X)'da yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenen ve takipçilerinden de destek alan Altun, farklı bir dünyadaymışız gibi hissettirdi.

Yıllardan beri kadınların kıyafetleri, oturuşu-kalkışından yapılan baskıyı erkeklere çeviren Altun, "Kocam isterse şort giyebilir ancak genitalini belli edecek darlıkta şeyler giyemez" diye yazdı.

Yıllardan beri kadınların kıyafetleri, oturuşu-kalkışından yapılan baskıyı erkeklere çeviren Altun, "Kocam isterse şort giyebilir ancak genitalini belli edecek darlıkta şeyler giyemez" diye yazdı.

Bu biraz güldüren, biraz da tepki uyandıran paylaşım Altun'un takipçilerinden destek gördü.

Bu biraz güldüren, biraz da tepki uyandıran paylaşım Altun'un takipçilerinden destek gördü.

Altun paylaşımının devamında, "Ayrıca kocam bacaklarını açarak oturamaz, edep diye bir şey var" diye yazdı.

Altun paylaşımının devamında, "Ayrıca kocam bacaklarını açarak oturamaz, edep diye bir şey var" diye yazdı.
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İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Kullanıcılar kadınlar ve erkeklerin rolleri değiştiği bu alternatif evreni türetmeye devam etti.

Kullanıcılar kadınlar ve erkeklerin rolleri değiştiği bu alternatif evreni türetmeye devam etti.
twitter.com

Hal böyle olunca ortaya eğlenceli paylaşımlar çıktı.

Hal böyle olunca ortaya eğlenceli paylaşımlar çıktı.
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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