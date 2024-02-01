Feyza Altun Kadını Kıyafetinden Vuran Baskıcı Anlayışı Ters Yüz Etti: "Kocam Dar Şeyler Giyemez!"
Feyza Altun Kadını Kıyafetinden Vuran Baskıcı Anlayışı Ters Yüz Etti: "Kocam Dar Şeyler Giyemez!"
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Sosyal medyada yazdıkları ile sık sık gündem olan Avukat Feyza Altun, bu kez toplumun kadına uyguladığı baskıyı ters yüz etti.
Twitter (X)'da yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenen ve takipçilerinden de destek alan Altun, farklı bir dünyadaymışız gibi hissettirdi.
Yıllardan beri kadınların kıyafetleri, oturuşu-kalkışından yapılan baskıyı erkeklere çeviren Altun, "Kocam isterse şort giyebilir ancak genitalini belli edecek darlıkta şeyler giyemez" diye yazdı.
Bu biraz güldüren, biraz da tepki uyandıran paylaşım Altun'un takipçilerinden destek gördü.
Altun paylaşımının devamında, "Ayrıca kocam bacaklarını açarak oturamaz, edep diye bir şey var" diye yazdı.
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İşte o tweet:
Kullanıcılar kadınlar ve erkeklerin rolleri değiştiği bu alternatif evreni türetmeye devam etti.
Hal böyle olunca ortaya eğlenceli paylaşımlar çıktı.
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