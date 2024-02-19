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Ahmet Hakan'dan Ebru Gündeş'e Olay Yazı: "Bıkmadın mı İş İnsanlarından Ebru Bacım?"

Ahmet Hakan'dan Ebru Gündeş'e Olay Yazı: "Bıkmadın mı İş İnsanlarından Ebru Bacım?"

Ahmet Hakan Ebru Gündeş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 09:13

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddialarını köşesine taşıdı. Ahmet Hakan, 'Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım. Sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu?' ifadelerini kullandı. 

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Rıza Sarraf ile olan 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile evlenmeye hazırlandığı haberleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Rıza Sarraf ile olan 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile evlenmeye hazırlandığı haberleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce 2 evliliğini sonlandıran Murat Özdemir’in Ebru Gündeş'le ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı belirtiliyor.

Daha önce 2 evliliğini sonlandıran Murat Özdemir’in Ebru Gündeş'le ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı belirtiliyor.

Konu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da gündeminde. Hakan bugünkü köşesinde Ebru Gündeş'in evliliklerine özel bir yer ayırdı.

Konu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da gündeminde. Hakan bugünkü köşesinde Ebru Gündeş'in evliliklerine özel bir yer ayırdı.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 

'Yeni bir aşka yelken açmış Ebru kardeşimiz.

Gönlü yine bir iş insanına kaymış.

Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım.

Hele Reza’dan sonra gerçekten bıkmadın mı?

Hem bu nasıl bir gönüldür ki her defasında hiç sekmeden bir iş insanına kaymaktadır?

Sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu?

Olsa da ona gönül denir mi?

Neyse... Aman... Bana neyse...'

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