Ahmet Hakan'dan Ebru Gündeş'e Olay Yazı: "Bıkmadın mı İş İnsanlarından Ebru Bacım?"
Ahmet Hakan'dan Ebru Gündeş'e Olay Yazı: "Bıkmadın mı İş İnsanlarından Ebru Bacım?"
Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddialarını köşesine taşıdı. Ahmet Hakan, 'Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım. Sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu?' ifadelerini kullandı.
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Rıza Sarraf ile olan 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile evlenmeye hazırlandığı haberleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Daha önce 2 evliliğini sonlandıran Murat Özdemir’in Ebru Gündeş'le ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı belirtiliyor.
Konu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da gündeminde. Hakan bugünkü köşesinde Ebru Gündeş'in evliliklerine özel bir yer ayırdı.
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