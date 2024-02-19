Ahmet Hakan'dan Ebru Gündeş'e Olay Yazı: "Bıkmadın mı İş İnsanlarından Ebru Bacım?"

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

'Yeni bir aşka yelken açmış Ebru kardeşimiz.

Gönlü yine bir iş insanına kaymış.

Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım.

Hele Reza’dan sonra gerçekten bıkmadın mı?

Hem bu nasıl bir gönüldür ki her defasında hiç sekmeden bir iş insanına kaymaktadır?

Sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu?

Olsa da ona gönül denir mi?

Neyse... Aman... Bana neyse...'

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