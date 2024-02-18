Yunan Basını Fatih Terim'i Topa Tuttu: "Çağ Dışı Hücum Yaklaşımı"
Yunan Basını Fatih Terim'i Topa Tuttu: "Çağ Dışı Hücum Yaklaşımı"
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un şampiyonluk yarışında aldığı yara sonrası Yunan basını deneyimli hocayı topa tuttu. Haberlerde Fatih Terim'in hücum anlayışından 'çağ dışı' olarak bahsedildi.
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Lamia'yı ağırladı. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maç 2-2 bitti.
Yunan basınından Sport24, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla yeşil-beyazlı takımın oyununu ve Fatih Terim'i ağır şekilde eleştirdi.
Haberde şu ifadelere yer verildi: "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor."
Aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alan Panathinaikos, bir maç fazlasıyla 51 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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