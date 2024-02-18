İngiltere'de Bir İlk: Kadın Sünneti İstismarına 7 Yıl Hapis Cezası!

Kadın sünneti istismarı, Afrika'daki bazı İslam toplumlarında hala yaygın.

İslamda yaygın görüş kadın sünnetinin bir zorunluluk içermediğini belirtse de köktendinci bazı toplumlar kadın sünnetine Hz.Muhammed ile Ümmü Habibe (veya Ümmü Atiye) adlı bir kadın arasında geçtiği rivayet edilen bir hadisi örnek gösteriyor.