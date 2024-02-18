İngiltere'de Bir İlk: Kadın Sünneti İstismarına 7 Yıl Hapis Cezası!
İngiltere'de Bir İlk: Kadın Sünneti İstismarına 7 Yıl Hapis Cezası!
'Kadın Sünneti' istismarına aracılık eden bir kadına İngiltere'de 7 yıl hapis cezası verildi. Cezayı veren yargıç, suçu 'korkunç ve iğrenç' olarak niteledi.
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İngiltere'de 3 yaşındaki kız çocuğunu 'kadın sünneti' için Kenya'ya götüren Amina Noor isimli bir kadına 7 yıl hapis cezası verildi.
2006 yılında yaşanan kadın sünneti istismarı çocuğun 16 yaşına geldiğinde durumu okuldaki öğretmenlerinden birine olanları anlatmasıyla ortaya çıktı.
Öğretmenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından 2019 yılında muayene edilen çocuğun klitorisinin tamamen alındığı tespit edildi.
Noor'a yedi yıl hapis cezası veren Yargıç Bryan, suçu 'korkunç ve iğrenç' olarak nitelendirdi. Şu anda 21 yaşında olan kurbanın kimliği, güvenlik gerekçeleri nedeniyle açıklanmadı.
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İngiltere’de yaşa ama Kenya’nın iğrençliğini devam ettir, bir gram gelişme gösterme. Çok tanıdık geliyor bu kafa yapısı. Keşke hepiniz yok olsanız gelişimi m... Devamını Gör
Bu şeylere çok fazla yüz veriyorlar. Hümanizm artık amacından iyice saptı. Çağdaş dünyada var olmaması gereken ilkel fikirlerin topluma entegre edilmesine se... Devamını Gör
Bir insan cahilse hep cahil kalıyor İngiltere de yaşıyorsun ama hala cahilsin değişmiyor yaşadığı yer
Hayret! Bu sadistliği kültür adı altında savunmaları daha olasıydı halbuki.