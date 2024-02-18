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İngiltere'de Bir İlk: Kadın Sünneti İstismarına 7 Yıl Hapis Cezası!

İngiltere'de Bir İlk: Kadın Sünneti İstismarına 7 Yıl Hapis Cezası!

Kadın Sünneti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.02.2024 - 15:08

'Kadın Sünneti' istismarına aracılık eden bir kadına İngiltere'de 7 yıl hapis cezası verildi. Cezayı veren yargıç, suçu 'korkunç ve iğrenç' olarak niteledi. 

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İngiltere'de 3 yaşındaki kız çocuğunu 'kadın sünneti' için Kenya'ya götüren Amina Noor isimli bir kadına 7 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere'de 3 yaşındaki kız çocuğunu 'kadın sünneti' için Kenya'ya götüren Amina Noor isimli bir kadına 7 yıl hapis cezası verildi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Noor, yurtdışında işlediği bir suç nedeniyle İngiltere'de hüküm giyen ilk kişi oldu. 

Aynı zamanda bu mahkumiyet, 2003 Kadın Sünneti Yasası kapsamında uygulanan ilk mahkumiyet olarak kayıtlarda yer aldı.

2006 yılında yaşanan kadın sünneti istismarı çocuğun 16 yaşına geldiğinde durumu okuldaki öğretmenlerinden birine olanları anlatmasıyla ortaya çıktı.

2006 yılında yaşanan kadın sünneti istismarı çocuğun 16 yaşına geldiğinde durumu okuldaki öğretmenlerinden birine olanları anlatmasıyla ortaya çıktı.

Öğretmenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından 2019 yılında muayene edilen çocuğun klitorisinin tamamen alındığı tespit edildi.

Öğretmenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından 2019 yılında muayene edilen çocuğun klitorisinin tamamen alındığı tespit edildi.

Kadın sünneti istismarı, Afrika'daki bazı İslam toplumlarında hala yaygın. 

İslamda yaygın görüş kadın sünnetinin bir zorunluluk içermediğini belirtse de köktendinci bazı toplumlar kadın sünnetine Hz.Muhammed ile Ümmü Habibe (veya Ümmü Atiye) adlı bir kadın arasında geçtiği rivayet edilen bir hadisi örnek gösteriyor.

Noor'a yedi yıl hapis cezası veren Yargıç Bryan, suçu 'korkunç ve iğrenç' olarak nitelendirdi. Şu anda 21 yaşında olan kurbanın kimliği, güvenlik gerekçeleri nedeniyle açıklanmadı.

Noor'a yedi yıl hapis cezası veren Yargıç Bryan, suçu 'korkunç ve iğrenç' olarak nitelendirdi. Şu anda 21 yaşında olan kurbanın kimliği, güvenlik gerekçeleri nedeniyle açıklanmadı.

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Emel

İngiltere’de yaşa ama Kenya’nın iğrençliğini devam ettir, bir gram gelişme gösterme. Çok tanıdık geliyor bu kafa yapısı. Keşke hepiniz yok olsanız gelişimi m... Devamını Gör

Bozkurt

Bu şeylere çok fazla yüz veriyorlar. Hümanizm artık amacından iyice saptı. Çağdaş dünyada var olmaması gereken ilkel fikirlerin topluma entegre edilmesine se... Devamını Gör

Arzu Dinç

Bir insan cahilse hep cahil kalıyor İngiltere de yaşıyorsun ama hala cahilsin değişmiyor yaşadığı yer

Bozkurt

Hayret! Bu sadistliği kültür adı altında savunmaları daha olasıydı halbuki.