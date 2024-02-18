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Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanı Olsun Diye Kurban Kestiler!

Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanı Olsun Diye Kurban Kestiler!

Merkez Bankası özgür demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.02.2024 - 19:03

Ünlü ekonomist Prof.Dr. Özgür Demirtaş'ın Merkez Bankası Başkanı olması için kurban kesen iki kişi sosyal medyada gündem oldu. 

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Adı sık sık başkan değişikliği haberleriyle gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu kez ilginç bir habere konu oldu.

Adı sık sık başkan değişikliği haberleriyle gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu kez ilginç bir habere konu oldu.

Türk ekonomisi ve Merkez Bankası'na yönelik eleştirileri ile Twitter'da sık sık gündem olan Özgür Demirtaş'ın bankanın başkanlığına geçmesi için kurban kesildi.

Türk ekonomisi ve Merkez Bankası'na yönelik eleştirileri ile Twitter'da sık sık gündem olan Özgür Demirtaş'ın bankanın başkanlığına geçmesi için kurban kesildi.

Sosyal medyada küçük baş bir hayvanın başında kurban etmek için duran iki kişinin elindeki kağıtta "Özgür Demirtaş'ın Merkez Bankası Başkanlığına geçmesi için" yazısı görüldü.

Sosyal medyada küçük baş bir hayvanın başında kurban etmek için duran iki kişinin elindeki kağıtta "Özgür Demirtaş'ın Merkez Bankası Başkanlığına geçmesi için" yazısı görüldü.

Özgür Demirtaş'ın Merkez Bankası olması için çekilen video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu 👇

Özgür Demirtaş, kısa bir süre sonra videoyu fark ederek emoji ile tepki verdi 👇

Özgür Demirtaş, kısa bir süre sonra videoyu fark ederek emoji ile tepki verdi 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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