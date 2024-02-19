Attığı Yumrukla Gündemi Sallamıştı: Ege Akersoy İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Attığı Yumrukla Gündemi Sallamıştı: Ege Akersoy İçin İstenen Ceza Belli Oldu
İstanbul'da düzenlenen Filistin mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu.
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İstanbul'da 1 Ocak 2024’te Filistin yürüyüşüne katılan bir kişiye yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan ve serbest bırakılan Ege Akersoy'la ilgili savcılık mütalaasını açıkladı.
"Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edildi.
Sanık Ege Akersoy'un avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Şikayetçi Aydemir'in avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.
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