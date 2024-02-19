Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Attığı Yumrukla Gündemi Sallamıştı: Ege Akersoy İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Attığı Yumrukla Gündemi Sallamıştı: Ege Akersoy İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 11:26 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 11:31

İstanbul'da düzenlenen Filistin mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da 1 Ocak 2024’te Filistin yürüyüşüne katılan bir kişiye yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan ve serbest bırakılan Ege Akersoy'la ilgili savcılık mütalaasını açıkladı.

İstanbul'da 1 Ocak 2024’te Filistin yürüyüşüne katılan bir kişiye yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan ve serbest bırakılan Ege Akersoy'la ilgili savcılık mütalaasını açıkladı.

"Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edildi.

"Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edildi.

Sanık Ege Akersoy'un avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Şikayetçi Aydemir'in avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ege Akersoy'un avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Şikayetçi Aydemir'in avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
57
53
10
3
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?