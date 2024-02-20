Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e Hakaret ve Beddua Yağdıran Şevki Yılmaz'a Tokat Gibi Sözler!
Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e Hakaret ve Beddua Yağdıran Şevki Yılmaz'a Tokat Gibi Sözler!
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hakaret edip beddua etmesi skandal yarattı. Şevki Yılmaz'a sert çıkan isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar paylaşımlarıyla tokat etkisi yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul Beykoz'da gerçekleşen düğününde yaşananlar gündeme damga vurdu.
Çiftin nikah şahitlerinden biri eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alan Yılmaz "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.
Şevki Yılmaz'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
Bu olayın tepkisi bitmeden yine Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde çekildiği iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Bu görüntülerde de Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri , onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye beddua ettiği, diğerlerinin de "Amin" dediği video da olay yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaşanan bu olayların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Pek çok ünlü, siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı da yorum yapmadan geçmedi.
Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla bilinen oyuncu Şahan Gökbakar oldu. Ünlü isim tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Gökbakar, Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzlar" sözlerine karşın "Kimse sürmedi... Korktu, sığındığı işgalci Ingilize mektup yazdı, sonra da ayağıyla İngiliz gemisine binip padişah olduğu topraklardan kaçtı." dedi.
Ünlü komedyenin paylaşımlarını da buradan görebilirsiniz👇
"Ben çocuktum bu şevki, elinde mikrofon, böğürerek Cumhuriyet'e ve Atamıza söverdi, 44 yaşına geldim hala şevki aynı şevki."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda