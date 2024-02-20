Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e Hakaret ve Beddua Yağdıran Şevki Yılmaz'a Tokat Gibi Sözler!

Kimse sürmedi... Korktu, sığındığı işgalci Ingilize mektup yazdı, sonra da ayağıyla İngiliz gemisine binip padişah olduğu topraklardan kaçtı. Geride kalan bir avuç vatansever savaştı, kazandı ve şu an sizlerin memuru olduğu bu Cumhuriyet'i kurdu. Haddinizi bilin lan biraz!