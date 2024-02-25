Breaking Bad Kadrosu Yıllar Sonra Bir Araya Geldi: "Çerçeve Yap Evin Duvarına As"
Breaking Bad Kadrosu Yıllar Sonra Bir Araya Geldi: "Çerçeve Yap Evin Duvarına As"
Breaking Bad oyuncuları, SAG Ödülleri'nde 10 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı. Efsane kadroyu yeniden bir arada gören sosyal medya kullanıcıları ise duygusal anlar yaşadı.
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Breaking Bad, dünya üzerinde yaşayan birçok insan için gelmiş geçmiş en iyi dizi.
Şubat 2024 itibariyle IMDb verilerinde de Breaking Bad zirvede ve 'Dünyanın en iyi dizisi' ünvanına sahip.
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen SAG Ödülleri ise yıllar sonra Breaking Bad oyuncularını bir araya getirdi.
Bob Odenkirk, RJ Mitte, Anna Gunn, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jonathan Banks, Betsy Brandt ve Dean Norris en son 2014 yılında ödül almak için beraber sahneye çıkmıştı.
Breaking Bad oyuncularının yıllar sonra aynı sahnede yer almasına sosyal medya takipçileri de tepkisiz kalmadı. İşte öne çıkan bazı yorumlar 👇
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