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AK Parti'nin İstanbul'da Kilit Olarak Gördüğü İlçe Ortaya Çıktı

AK Parti'nin İstanbul'da Kilit Olarak Gördüğü İlçe Ortaya Çıktı

AK Parti Esenyurt
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 09:38

AK Parti'nin İstanbul seçiminde Esenyurt'u kilit ilçe olarak gördüğü belirtiliyor.

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AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt için özel bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. AK Parti'nin hedefi İYİ Parti'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 5,7 oy oranını AK Parti veya kendi adaylarına yönlendirmek.

AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt için özel bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. AK Parti'nin hedefi İYİ Parti'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 5,7 oy oranını AK Parti veya kendi adaylarına yönlendirmek.

Halk TV'nin haberine göre, bu oyların Cumhur İttifakı'na kayması halinde, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kazanma şansının artacağı öngörülüyor.

Halk TV'nin haberine göre, bu oyların Cumhur İttifakı'na kayması halinde, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kazanma şansının artacağı öngörülüyor.

Kaynak

Esenyurt'ta 650 bin seçmen var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin seçmen oy kullanmadı.

Esenyurt'ta 650 bin seçmen var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin seçmen oy kullanmadı.

Bu seçmenlerin oy kullanmaya teşvik edilmesi ve AK Parti veya Cumhur İttifakı adayına yönlendirilmesi de oldukça önemli olarak görülüyor.

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