AK Parti'nin İstanbul'da Kilit Olarak Gördüğü İlçe Ortaya Çıktı
AK Parti'nin İstanbul'da Kilit Olarak Gördüğü İlçe Ortaya Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti'nin İstanbul'da Esenyurt için özel bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. AK Parti'nin hedefi İYİ Parti'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 5,7 oy oranını AK Parti veya kendi adaylarına yönlendirmek.
Halk TV'nin haberine göre, bu oyların Cumhur İttifakı'na kayması halinde, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kazanma şansının artacağı öngörülüyor.
Esenyurt'ta 650 bin seçmen var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin seçmen oy kullanmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda