AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki 37 Maddeyi İptal Etti
AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki 37 Maddeyi İptal Etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kararnamesinde yer alan 37 düzenleme için iptal kararı verdi. Kararın gerekçe bölümünde Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı vurgulandı.
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Son dönemlerin en çok tartışılan kurumlarından Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) yine çok konuşulacak iptal kararları geldi.
İptal kararlarına ilişkin yapılan açıklamada da oldukça dikkat çeken ifadeler yer aldı.
DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, iptal kararının gerekçesi bugün Resmi Gazete'de yayımladı.
İptal edilen ve iktidara dokuz ay süre verilen düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanlığına personel ataması, maaşlarının düzenlenmesi, hakim ve savcıların Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesi, üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplanması ile Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına belediyelere ait yetkiler verilmesi gibi yetkiler öne çıktı.
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