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AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki 37 Maddeyi İptal Etti

AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki 37 Maddeyi İptal Etti

AYM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 18:41

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kararnamesinde yer alan 37 düzenleme için iptal kararı verdi. Kararın gerekçe bölümünde Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı vurgulandı.

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Son dönemlerin en çok tartışılan kurumlarından Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) yine çok konuşulacak iptal kararları geldi.

Son dönemlerin en çok tartışılan kurumlarından Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) yine çok konuşulacak iptal kararları geldi.

AYM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk düzenlemesi olan ve Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların teşkilatlarını düzenleyen 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin 37 ayrı iptal kararına imza attı.

İptal kararlarına ilişkin yapılan açıklamada da oldukça dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İptal kararlarına ilişkin yapılan açıklamada da oldukça dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Kararın gerekçe bölümünde Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, bu konuda kararname çıkarılamayacağı ve düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği vurgulandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, iptal kararının gerekçesi bugün Resmi Gazete'de yayımladı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, iptal kararının gerekçesi bugün Resmi Gazete'de yayımladı.

Kaynak

İptal edilen ve iktidara dokuz ay süre verilen düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanlığına personel ataması, maaşlarının düzenlenmesi, hakim ve savcıların Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesi, üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplanması ile Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına belediyelere ait yetkiler verilmesi gibi yetkiler öne çıktı.

İptal edilen ve iktidara dokuz ay süre verilen düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanlığına personel ataması, maaşlarının düzenlenmesi, hakim ve savcıların Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesi, üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplanması ile Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına belediyelere ait yetkiler verilmesi gibi yetkiler öne çıktı.

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