AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Açıklama: "Beğenmeyebilirsiniz, Uymak Zorunlu"
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Açıklama: "Beğenmeyebilirsiniz, Uymak Zorunlu"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, son dönemde özellikle iktidar tarafından eleştirilen AYM kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arslan, 'Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur' dedi.
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Anayasa Mahkemesi’nde bugün Yüksek Mahkeme’nin yeni üyesi Yılmaz Akçil’in yemin töreni gerçekleştirildi.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
AYM Başkanı Zühtü Arslan, törende bir konuşma gerçekleştirdi. Zühtü Arslan özellikle son dönede bazı siyasilerin yoğun şekilde eleştirdiği AYM kararlarına ilişkin şunları söyledi:
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Reis'e meydan okuyan koca yürekli adam Yarın çok karışacak olaylar... 🤪🤪🤪
Bu @Tony Soprano şeysi beni engellemiş. Buraya yazıyorum kusura bakma lütfen. Ama bu mercimek kadar beyinli şeye demeden duramadım. "Uuu, sende -tabi ki de- ... Devamını Gör
Eee uyulmadı 🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Zühtü bey geçen yıl emekli oluyordunuz sizi bu kararınızdan ne vazgeçirdi acaba ? Hak ihlali kararı ile serbest bıraktığınız kişi 2 gün önce çağlayan adliyes... Devamını Gör