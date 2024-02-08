AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Açıklama: "Beğenmeyebilirsiniz, Uymak Zorunlu"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, son dönemde özellikle iktidar tarafından eleştirilen AYM kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arslan, 'Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur' dedi.