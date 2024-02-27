Nureddin Nebati'nin Meclis Yoklamasında Hile Yapması Muhalefeti Kızdırdı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adı bu kez Meclis yoklamasında yapılan hileyle gündemde.

Mersin Milletvekili Nurettin Nebati'nin Meclis’te olmamasına rağmen ordaymış gibi pusula verdiği ortaya çıktı.

Söz konusu durum muhalefet milletvekillerini kızdırdı.