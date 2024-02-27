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Nureddin Nebati'nin Meclis Yoklamasında Hile Yapması Muhalefeti Kızdırdı

Nureddin Nebati'nin Meclis Yoklamasında Hile Yapması Muhalefeti Kızdırdı

nurettin nebati
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 22:25 Son Güncelleme: 27.02.2024 - 23:14

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adı bu kez Meclis yoklamasında yapılan hileyle gündemde.

Mersin Milletvekili Nurettin Nebati'nin Meclis’te olmamasına rağmen ordaymış gibi pusula verdiği ortaya çıktı. 

Söz konusu durum muhalefet milletvekillerini kızdırdı. 

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki yargı paketi görüşmelerine oldukça ilginç anlar yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki yargı paketi görüşmelerine oldukça ilginç anlar yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in yoklama istediklerini söylemesinin ardından pusulalar kontrol edildi ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin orda olmadığı anlaşıldı.

DEM Parti Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in yoklama istediklerini söylemesinin ardından pusulalar kontrol edildi ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin orda olmadığı anlaşıldı.

DEM Partili Beritan Güneş Altın "Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile" derken, İYİ Partili Erhan Usta, "Bu adama Hazine'yi teslim ettik" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Beritan Güneş Altın "Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile" derken, İYİ Partili Erhan Usta, "Bu adama Hazine'yi teslim ettik" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ daha sonra '28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum' sözleriyle Meclis Genel Kurulu'nu kapattı.

Erhan Usta konuyla ilgili daha sonra sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı 👇

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