Nureddin Nebati'nin Meclis Yoklamasında Hile Yapması Muhalefeti Kızdırdı
Nureddin Nebati'nin Meclis Yoklamasında Hile Yapması Muhalefeti Kızdırdı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adı bu kez Meclis yoklamasında yapılan hileyle gündemde.
Mersin Milletvekili Nurettin Nebati'nin Meclis’te olmamasına rağmen ordaymış gibi pusula verdiği ortaya çıktı.
Söz konusu durum muhalefet milletvekillerini kızdırdı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki yargı paketi görüşmelerine oldukça ilginç anlar yaşandı.
DEM Parti Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in yoklama istediklerini söylemesinin ardından pusulalar kontrol edildi ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin orda olmadığı anlaşıldı.
DEM Partili Beritan Güneş Altın "Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile" derken, İYİ Partili Erhan Usta, "Bu adama Hazine'yi teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Erhan Usta konuyla ilgili daha sonra sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı 👇
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