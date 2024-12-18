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Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?

Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 11:53

Kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncel hali 2025 yılında hayata geçirilecek. Belgenin güncellenmesi için Beştepe’de gizli bir toplantı yapıldı. “Kırmızı Kitap”ın ne olduğu, içeriğinde nelerin yer aldığı merak ediliyor.

Peki Kırmızı Kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor? Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta neler yer alıyor?

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Devletin “gizli anayasası” olarak nitelendirilen ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, her zaman merak edilen konu oldu. Kırmızı Kitap’ın içerisinde yer alan gizli bilgiler merak ediliyor. Peki Kırmızı Kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor? Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta neler yer alıyor?

Devletin “gizli anayasası” olarak nitelendirilen ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, her zaman merak edilen konu oldu. Kırmızı Kitap’ın içerisinde yer alan gizli bilgiler merak ediliyor. Peki Kırmızı Kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor? Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta neler yer alıyor?

Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?

Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?

Milli Güvenlik Kurulu’nun güncellediği Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, gizliliği nedeniyle “Kırmızı Kitap” olarak anılıyor. 

Bu belgenin içeriğinde devletin iç ve dış tehdit algılamaları madde madde olarak sıralanıyor. 

İç ve dış tehditlerdeki değişikliğe göre Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncelleniyor.

Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta Neler Yazıyor?

Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta Neler Yazıyor?

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla iç ve dış savunma hareket tarzlarına ait esaslar yer alıyor. Milli güvenliğe yönelik tesirler tüm yönleriyle Kırmızı Kitap’ta değerlendiriliyor.

Kırmızı Kitap Hangi Tarihte Yayınlanıyor?

Kırmızı Kitap Hangi Tarihte Yayınlanıyor?

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin yayımlandığı belli bir zaman yok. Kırmızı Kitap, iç ve dış tehditlere göre yeniden güncelleniyor.

Bu kapsamda belge en son 2019 yılında güncellenmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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