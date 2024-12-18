Kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncel hali 2025 yılında hayata geçirilecek. Belgenin güncellenmesi için Beştepe’de gizli bir toplantı yapıldı. “Kırmızı Kitap”ın ne olduğu, içeriğinde nelerin yer aldığı merak ediliyor.

Peki Kırmızı Kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor? Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta neler yer alıyor?