Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?
Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?
Kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncel hali 2025 yılında hayata geçirilecek. Belgenin güncellenmesi için Beştepe’de gizli bir toplantı yapıldı. “Kırmızı Kitap”ın ne olduğu, içeriğinde nelerin yer aldığı merak ediliyor.
Peki Kırmızı Kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor? Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta neler yer alıyor?
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Devletin “gizli anayasası” olarak nitelendirilen ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, her zaman merak edilen konu oldu. Kırmızı Kitap’ın içerisinde yer alan gizli bilgiler merak ediliyor. Peki Kırmızı Kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor? Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta neler yer alıyor?
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Kırmızı Kitap Nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne Neden Kırmızı Kitap Deniliyor?
Devletin Gizli Anayasası olarak nitelendirilen Kırmızı Kitap’ta Neler Yazıyor?
Kırmızı Kitap Hangi Tarihte Yayınlanıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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